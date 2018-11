Bonn. Für Viele fängt die Weihnachtszeit erst mit dem Besuch des Weihnachtsmarktes richtig an. Wir haben für Sie die Bratwurstbuden auf dem Weihnachtsmarkt gesammelt.

Von Stephan Werschkull, 22.11.2018

Gemütlich über den Weihnachtsmarkt zu schlendern, gehört zur Weihnachtszeit. Wer sich auf dem Bonner Weihnachtsmarkt dabei Stärken will, der kann zum Beispiel eine der Bratwurstbuden aufsuchen. So gestärkt, kann man dann entweder vom "City-Skyliner" auf die Stadt hinunterschauen oder sich einfach einen Glühwein gönnen.

1. Grillhütte und Kaminstube

Ganz am Anfang des Weihnachtsmarktes liegt die Grillhütte und Kaminstube Kipp. Der Besucher darf sich dort auf verschiedene Grill-Spezialitäten freuen, wie auch auf eine Bratwurst. Dazu gibt es Pommes frites, Backkartoffeln, frisch gebackenes Brot und Krautsalat.

2. Bio-Imbiss mit Lavasteingrill

Im Norden des Münsterplatzes wird auch dem Besucher mit speziellen Bratwurst-Vorlieben etwas geboten. Büffelbratwurst, Bauernbratwurst oder Krakauer bietet der Stand, in Bio-Qualität. Die Preise wurden bislang noch nicht festgelegt, erklärt Fredi Zündorf. Das geschehe erst, wenn der Aufbau fertig sei.

3. Reibekuchenhütte Schutz

Anders als es der Name vermuten lässt, gibt es auch in der Reibekuchenhütte Bratwurst. Bratwurst, Krakauer, Currywurst und Meisterwurst hat der Stand im Angebot. Die Reibekuchen gibt es mit Apfelmus, Rübenkraut oder Preiselbeeren. Zu finden ist der Stand am Münsterplatz nahe dem Pranger.

4. Reibekuchenhütte Hardt

Auch bei der Reibekuchenhütte in der Vivatgasse gibt es mehr als nur Reibekuchen. Frische Rostbratwurst im Brötchen gibt es dort auch, serviert im Brötchen.

5. Spezialitätenimbiss Kipp

Auf dem Friedensplatz findet man den Imbiss Kipp. Dort gibt es neben Bratwurst auch Grillsteak. Dazu kann der Besucher noch Pommes frites oder Backkartoffeln bekommen.

6. Biobratwurst Kipp

Auf dem Bottlerplatz findet sich der Bio-Bratwurst-Stand Kipp. Dort sind alle Dinge bio, ob Wurst, Öl, Soße oder Pommes. Den genauen Preis will der Inhaber noch nicht preisgeben, aber teurer als letztes Jahr soll es nicht werden.