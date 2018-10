GA gelistet

Unzählige Fotomotive gibt es in Bonn und der Region.

Im Herbst leuchtet die Bäume am Rhein in kräftigen Farben.

Inhaltsverzeichnis Seite 1 Seite 2

Bonn/Region. Die Bäume färben sich, das Laub raschelt bei jedem Schritt, der goldene Herbst lädt zu langen Spaziergängen ein. Welche Jahreszeit bietet sich besser an, um das Umland mit der Kamera zu erkunden? Wir geben einen Überblick über die schönsten Orte.

Von Judith Nikula, 08.10.2018

Dichte Nebelschwaden wabern am frühen Morgen über die Felder, zaghaft brechen die ersten Sonnenstrahlen durch die Bäume, golden eingefärbt sind die kürzer werdenden Tage im Oktober. Welche Jahreszeit bietet sich besser für einen fotografischen Ausflug durch Bonn und die Region an? Wir geben einen Überblick, an welchen Orten im Umland besonders schöne Herbstfotos gelingen können.

1 Weinberge im Ahrtal

Wiesen und Wälder, Steilhänge und Weinberge, lange Wanderwege und hoch gelegene Aussichtspunkte. Das Ahrtal hat unweit von Bonn vieles zu bieten. In einem der kleinsten Seitentäler des Rheins lassen sich nicht nur regionale Weine probieren, sondern auch zahlreiche Fotomotive finden. Mit Blick auf die Ahrquelle, auf die farbenfrohen Weinreben oder das Kloster Calvarienberg gibt es hier unzählige Möglichkeiten, um den Herbst von oben in seiner vollen Pracht einzufangen.

2 Tomburg

Sagenumwoben ist die Burgruine auf dem Tomberg. Eine goldene Wiege soll seit Jahrhunderten tief in ihrem Brunnen versteckt sein - und wem es gelingt, den Schatz aus der Tiefe zu bergen, dem wird ewiger Reichtum gebühren.

Wer sich statt einer Schatzsuche jedoch lieber auf die Jagd nach Fotomotiven begeben möchte, wird in dem Naturschutzgebiet rund um die Tomburg zweifellos fündig - egal, ob nun die Ruine selbst oder eher der Ausblick über die umliegenden Felder im Mittelpunkt stehen soll.

Stilisiert abgebildet ist die Tomburg übrigens auch auf der Verpackung des Zuckerrübensirups "Grafschafter Goldsaft", das in Meckenheim produziert wird. Wer dieses Motiv allzu gut vom Frühstückstisch kennt, sollte ausprobieren, ob er es auf seinen Fotos nicht selbst nachstellen kann.

3 Meßdorfer Feld

Wenn morgens die ersten Jogger ihre Runde drehen, die Vögel leise zwitschern und der Morgengrauen den Himmel in ein zartes Rot einfärbt, dann muss wohl der ideale Zeitpunkt sein, um eine Fototour auf dem Meßdorfer Feld zu starten. Zwischen Dransdorf, Meßdorf, Duisdorf und Endenich erstreckt sich auf mehreren Hundert Hektar eine weitläufige Fläche der Erholung, die langen Spaziergängen dient und einen wunderschönen Blick über Felder und landwirtschaftlichen Anbau ermöglicht.

4 Wahnbachtalsperre

Idyllisch, umgeben von Bäumen und Hügeln, befindet sich der Stausee hinter der Wahnbachtalsperre. An dem Ort, an dem ein großer Teil des Trinkwassers für die Region aufbereitet wird, lassen sich farbenfrohe Sonnenuntergänge vor einer spiegelnden Wasseroberfläche aufnehmen. Gerade im Herbst, wenn sich die Bäume bunt färben, bietet der Staudamm wohl eine perfekte Fotokulisse.