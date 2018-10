Pflückaktion auf Streuobstwiesen

Bonn. Am Samstag findet in Geislar und Schwarzrheindorf eine Pflückaktion statt. Für 50 Cent pro Kilogramm dürfen Bürger Streuobst von städtischen Wiesen einsammeln und mit nach Hause nehmen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.10.2018

Der Herbst ist da und die Apfelbäume auf den städtischen Streuobstwiesen tragen wieder Früchte - und die Bonner dürfen ernten! Bei Pflückaktionen am Samstag, 13. Oktober, von 9 bis 12 Uhr in Geislar und von 13 bis 16 Uhr in Schwarzrheindorf können Bürger das Obst einsammeln und für nur 50 Cent pro Kilogramm mit nach Hause nehmen. Anmeldungen nimmt die Stadtförsterei entgegen am Donnerstag, 11. Oktober, zwischen 13 und 15.45 Uhr unter Telefon 0228/772262.

Zu den Pflückaktionen müssen die Obstsammler lediglich ausreichend große Behälter dabeihaben, um eine möglichst große Ernte einfahren zu können. Alle weiteren Utensilien wie Schüttelstangen und Planen stellen die Mitarbeiter der Stadtförsterei zur Verfügung. Treffpunkt für die Aktion in Geislar ist um 9 Uhr an der Ecke L116/Auf der Rötschen. In Schwarzrheindorf trifft sich die Gruppe um 16 Uhr am Parkplatz des Sportplatzes in der Wittestraße. Bargeld muss niemand mitnehmen, die Teilnehmer können das gesammelte Obst im Nachhinein bequem per Rechnung bezahlen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Stadtförsterei berücksichtigt die Anmeldungen nach der Reihenfolge, wie sie am 11. Oktober eingehen.

Die Möglichkeit, selbst aufs Feld hinauszuziehen, gibt es in Bonn und der Region im Übrigen zahlreich. An welchen Orten sich jeder bedienen darf, haben wir hier zusammengetragen.