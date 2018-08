Trockenheit setzt Pflanzen erheblich zu

Bonn. Die Stadt Bonn bittet Feuerwehr und Technisches Hilfswerk um Hilfe bei der Bewässerung der Bäume. Die Hilfskräfte sind mit den Löschfahrzeugen teilweise bereits im Einsatz.

Der Ruf des Bürger Bunds (BBB) wurde erhört: Seit Dienstag unterstützt die Feuerwehr das Amt für Stadtgrün beim Wässern der Straßenbäume. Seit Donnerstagmorgen ist außerdem das Technische Hilfswerk (THW) im Einsatz.

Wie berichtet, hatte der BBB der Verwaltung empfohlen, die Feuerwehr und den THW zu bitten, mit Löschfahrzeugen die Bäume mit Wasser zu versorgen. Es sei geradezu lächerlich, hieß es, seitens der Verwaltung nur allein den Anwohnern zu empfehlen, mit der Gießkanne hilfreich einzuspringen. Neben dem Einsatz von Löschfahrzeugen, die über einen großen Wassertank verfügten, könnte die Stadt auch beim Technischen Hilfswerk um Hilfe nachfragen.

Das hat sie mittlerweile getan. Die Feuerwehr wässert junge Bäume an der B9 zwischen Heussallee und Ollenhauerstraße, am Eingang zur Rheinaue am Herbert-Wehner-Platz sowie in Bad Godesberg in der Burgstraße, Quellenstraße, Dechant-Heimbach-Straße und Am Lenkert. Kräfte der Feuerwache 3 sowie der Löscheinheit Godesberg der Freiwilligen Feuerwehr sind alle zwei Tage im Einsatz. Sie versorgen etwa 300 Bäume in Vilich-Müldorf, Lessenich, Medinghoven und Lengsdorf. Die Löscheinheiten Holzlar, Beuel, Duisdorf, Dransdorf und Lengsdorf der Freiwilligen Feuerwehr werden ein- bis zweimal pro Woche im Einsatz sein.

Jeder Eimer Wasser hilft

Das THW ist ab sofort bis zunächst Ende der Woche täglich mit drei Trupps im nördlichen Stadtgebiet unterwegs. Gewässert wird an folgenden Stellen: Kreisel Grootestraße, Maximilian-Kolbe-Brücke, Oppelner Straße ab Kreisel Waldenburger Ring, Waldenburger Ring, Hirschberger Straße und Schulzentrum Tannenbusch, Agnetendorfer Straße, Riesengebirgsstraße, Schlesienstraße zwischen Oppelner Straße und Hans-Herter-Straße sowie Kreisel Oppelner Straße/Schlesienstraße.

Gegossen werden Jungbäume, aber auch Exemplare zwischen vier und acht Jahren, die deutlich an Wassermangel leiden. Zusätzlich wässert das THW die Kastanien in der Kreiselmitte am Potsdamer Platz. Auch die Mitarbeiter des Amtes für Stadtgrün sind vermehrt mit Wasserwagen im Einsatz. Dafür werden andere Arbeiten zurückgestellt. In den zwölf Gartenbezirken sind im Schnitt jeweils drei bis vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Wasserwagen unterwegs. In der Rheinaue gibt es Sprinkleranlagen. Neu gepflanzte Bäume werden für mindestens zwei Jahre durch die Firma, welche sie gepflanzt hat, gegossen.

Die Helfer gießen jeden Baum je nach Größe mit 100 bis 300 Litern Wasser pro Durchgang. Trotzdem gilt: Jeder Eimer Wasser hilft den Bäumen, die Trockenzeit zu überstehen. Deshalb bittet das Amt für Stadtgrün die Bonnerinnen und Bonner weiterhin um Wasserspenden.