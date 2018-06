GA gelistet

BONN. Ob vor oder nach der Partynacht: Wir listen auf, wo Nachtschwärmer auch zu später Stunde in der Bonner Innenstadt noch eine warme Mahlzeit bekommen.

Nach der Party noch schnell etwas essen? Das ist in Bonn längst nicht überall möglich. McDonald's - klar. Wer aber nicht unbedingt zur Fast-Food-Kette mit dem gelben M möchte, wird in der folgenden Auflistung eventuell fündig. In diesen Restaurants und Imbissen in der Bonner Innenstadt können Sie auch nach 0 Uhr in der Nacht noch Ihren Hunger stillen können.

1 Bellini

Unter dem Motto "Wir machen die Nacht zum Tag!" bietet das Bellini bis in die Nacht Speisen und Getränke an. Im Bonner Nachtleben ist die Bar seit 1987 eine feste Größe. Die Küche ist italienisch geprägt, dazu können Gäste beispielsweise aus fast 20 verschiedenen Gin-Sorten oder einen Cocktail wählen.

Wo? Rathausgasse 38, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: So bis Do von 18 bis 3 Uhr, Fr und Sa von 18 bis 5 Uhr, vor Feiertagen bis 5 Uhr

Internet: www.bellini-bonn.de

2 Weihers Eck

Am Eingang zur Bonner Altstadt liegt das Weihers Eck. Wo sich tagsüber noch die Menschen vor einer nahegelegenen Eisdiele ansammeln, kommt zu später Stunde das hungrige Volk zusammen. Und das offenbar mit Recht: "Bestes Essen, bestes Bier, bestes Personal, beste Preise", schreibt ein Kunde. Etwas Eile ist aber geboten, offiziell schließt die Küche um 0 Uhr.

Wo? Kaiserplatz 20, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Die bis Sa von 12 bis 2 Uhr, So von 11 bis 0 Uhr, Mo geschlossen

Internet: www.facebook.com/weiherseck/

3 Frittebud

Nur wenige Meter vom Weihers Eck entfernt liegt die Frittebud. An den Ausgehtagen Freitag und Samstag gibt es hier vor allem ausgefallene Burgerkreationen wie den "Big Mik" - einen Riesen-Doppel-Burger mit Käse bis in die Nacht. Aber auch Klassiker wie Pasta mit Bolognese und gemischte Salata stehen auf der Karte. Unter der Woche macht die Frittebud ihre Schotten schon etwas früher dicht.

Wo? Franzstraße 42, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Mo bis Do 11 bis 23 Uhr, Fr und Sa 18 bis 1 Uhr, So geschlossen

Internet: www.frittebud.com

Foto: Marius Becker/dpa Symbolfoto.

4 Cala Dor

Wohl der Klassiker und den Locations für Späthungrige ist das Cala Dor. Die Mini-Pizzeria, die in der Bonner Innenstadt gleich doppelt vertreten ist, ist berühmt-berüchtigt. Vor allem ist sie aber zu später Stunde noch geöffnet. Die Kult-Pizzeria ist bereits seit 1983 in Bonn und wirbt mit "schnell, lecker und ordentlich belegten Pizzen". Hier gibt es verlässlich Pizza, und das fast rund um die Uhr – das Cala Dor hat täglich bis 2 Uhr nachts geöffnet.

Wo? Wesselstraße 4, 53113 Bonn und Sterntorbrücke 2, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Mo bis So 11 bis 2 Uhr

Internet: www.calador-pizzeria.de

Foto: Benjamin Westhoff Die Pizzabäcker im Cala Dor.

5 Divan

Verschiedene Pizzen aus dem Steinofen, Döner und "die gesamte orientalische Küche" bietet das Divan Restaurant in der Nähe des Bertha-von-Suttner-Platzes an. Am Wochenende glänzt das Restaurant mit Öffnungszeiten bis 4 Uhr in der Nacht. Dort sollten also auch die ganz späten (oder frühen) Vögel noch eine warme Mahlzeit auf die Hand bekommen.

Wo? Kölnstr. 13, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: So bis Do 9 bis 2 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 4 Uhr

Internet: www.divan-restaurant.de

Foto: Peter Steffen Döner auf die Hand gibt es bei Divan.

6 Orient-Express

Sogar bis 5 Uhr hat am Wochenende der Orient-Express geöffnet. Neben den Klassikern wie Döner und Falafel bietet der Imbiss auch Pizza an - selbstverständlich alles zum Mitnehmen auf die Hand. Im Bonner Nachtleben ist der Orient-Express längst eine feste Größe. Oder, um es mit den Worten eines Kunden zu sagen: "Der Standardladen, wenn man Döner oder Falafel braucht."

Wo? Bertha-von-Suttner-Platz 10, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: So bis Mo 11 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 5 Uhr

Internet: www.orient-express-bonn.de

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Fehlt ein Restaurant oder Imbiss? Schicken Sie uns eine Email an online@ga-bonn.de.