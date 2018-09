In ganz Nordrhein-Westfalen

Bonn. An diesem Donnerstag werden um 10 Uhr zeitgleich in allen NRW-Kommunen die örtlichen Warnkonzepte getestet. In Bonn werden am von Landesinnenministerium eingeführten "Warntag NRW" 55 Sirenen auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft.

Von Bernd Linnarz, 06.09.2018

Bei dem Probealarm ertönt zunächst eine Minute lang ein ununterbrochener Heulton, der im Ernstfall für "Entwarnung" steht. Danach wird mit einem einminütigen auf- und abschwellenden Heulton das Signal für "Warnung" getestet, das bei einem echten Notfall auf eine Gefahrenlage hinweist. Anschließend ertönt wieder der gleichbleibende Ton für "Entwarnung". Ertönt das Sirenensignal im Ernstfall, sind geschlossene Räume aufzusuchen sowie Fenster und Türen zu schließen. Außerdem soll man auf Lautsprecherdurchsagen von Polizei und Feuerwehr sowie auf Durchsagen von Radio Bonn/Rhein-Sieg achten. Gegebenenfalls ist es auch sinnvoll, die Nachbarn zu unterrichten.

Auch die Warn-App "Nina" (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) wird in den Test mit einbezogen. Sie wird bei der Probealarmierung am Donnerstag zentral durch das Land NRW getestet. Mit ihr können die Feuer- und Rettungsleitstellen bei Großbränden, Unfällen mit Gefahrstoffen oder ähnlichen Unglücksfällen Smartphone-Besitzer warnen. Wer "Nina" installiert hat, bekommt die Probe-Warnmeldung für den eingestellten Ort oder den aktuellen Standort direkt auf dem Smartphone angezeigt

Ziel des Warntags - fortan am ersten Donnerstag im März und im September, ist es, die Bevölkerung für das Themenfeld zu sensibilisieren und den Bürgern Informationen und Tipps zu geben, damit sie im Ernstfall richtig reagieren und sich selbst helfen können. In Bonn wurden die Warnsirenen bislang zweimal pro Jahr jeweils samstags erprobt.

Weitere Infos zum Warntag gibt es unter www.warnung.nrw