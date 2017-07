Frau vergisst Gepäckstück

Bonn. Ein herrenloses Gepäckstück hat am Freitagnachmittag am Bonner Hauptbahnhof für einen Polizeieinsatz gesorgt. Eine Frau hatte ihren Koffer am Bahnsteig vergessen. Als es ihr auffiel, war die Polizei bereits alarmiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.07.2017

Gegen 17 Uhr war das Gepäckstück bei der Polizei gemeldet worden. Die Gleise 2 und 3 wurden daraufhin gesperrt. Laut Bundespolizei dauerte der Einsatz am Hauptbahnhof bis 18 Uhr an. Der Besitzerin des Koffers war in Köln aufgefallen, dass sie ihr Gepäckstück in Bonn vergessen hatte. Als sie sich am Serviceschalter der Deutschen Bahn in Köln meldete, reagierten die Mitarbeiter laut Polizei schnell und informierten die Polizei darüber.

Allerdings kam es durch den Vorfall zu Verspätungen. Fernzüge konnten während der Sperrung nicht am Hauptbahnhof halten. Der Regionalverkehr wurde teilweise umgeleitet, zwölf Regionalzüge waren laut Bahn von Verspätungen betroffen.