Senioren-Haus in Kessenich

20.12.2016 Bonn. Die Gutachter der Polizei sind sich sicher: Der Brand im Margarete-Grundmann-Haus in Kessenich ist durch eine eingeschaltete Herdplatte ausgelöst worden. Eine Seniorin schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Die Brandermittler der Bonner Polizei haben die Ursache für das Feuer im Margarete-Grundmann-Haus gefunden. Demnach hat eine eingeschaltete Herdplatte dazu geführt, dass sich am Samstagabend das Feuer in einem Appartement des Kessenicher Seniorenheims entwickeln konnte.

Wie die Polizei am Dienstag nach einem weiteren Ortstermin mit einem Brandsachverständigen mitteilte, gehen die Fachleute von fahrlässigem Handeln aus. Wie berichtet, war ein 81-jähriger Bewohner an den Folgen der Rauchvergiftung im Krankenhaus verstorben. Vier Frauen im Alter von 88 bis 91 Jahren erlitten zum Teil schwere Rauchgasvergiftungen. Eine von ihnen, so teilte die Polizei am Dienstag mit, befindet sich weiterhin in Lebensgefahr.

Bei dem Einsatz am späten Samstagabend mussten mehrere Bewohner von der Feuerwehr unter Atemschutz aus dem Gebäude gerettet werden. Insgesamt 15 Senioren konnten nicht in ihre Wohnungen zurück und mussten noch in der Brandnacht anderweitig untergebracht werden. Im Laufe des Einsatzes waren etwa 140 Rettungskräfte vor Ort.

Die Hausbewohner und ihre Angehörigen wurden von Einsatzkräften und Notfallseelsorgern betreut. Aufgrund der Brandschäden im Gebäude können die Senioren die Appartements in Nähe des Brandherdes derzeit nicht nutzen. Die Seniorenwohnanlage an der Lotharstraße verfügt insgesamt über mehr als 100 Wohnungen. (Rüdiger Franz)