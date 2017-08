Hochzeit auf Pützchens Markt

Beuel. Nina De Backer und Sebastian Freistedt lassen sich auf Pützchens Markt trauen. Für den GA schauen sie auf die Zeit seit ihrem Kennenlernen zurück.

Von Gabriele Immenkeppel, 04.08.2017

Im siebten Himmel schweben Nina De Backer und Sebastian Freistedt schon lange, jetzt tuckern sie auf einem restaurierten Ford Pick up im Retro-Style in ihre gemeinsame Zukunft: Am 9. September werden die 27-Jährige und ihr 31-jähriger Verlobter auf Pützchens Markt getraut. Die Mitarbeiterin bei den Stadtwerken und der Angestellte bei der Stadt Bonn haben dieses einmalige Event bei einer Verlosung des General-Anzeigers und der Sion-Brauerei gewonnen. „Ich wollte es erst gar nicht glauben“, freut sich De Backer, die erst am Vortag die Nachricht bekommen hatte. Nach der Trauung laden Brauerei und GA nicht nur das Paar und 20 Gäste zum Umtrunk ins Bayernzelt ein, sondern die frisch Vermählten können sich auf Wunsch auf dem Truck durch die Stadt chauffieren lassen.

Zwar wohnen beide zusammen mit ihren zwei Katzen „Ramses“ und „Maja“ derzeit in einer Wohnung in Oberdollendorf, doch „wir sind waschechte Bonner und bauen gerade ein Haus in Oberkassel. Dann werden wir auch wieder in unserer Heimatstadt leben“, erzählt der Bräutigam. Den Namen Freistedt kennt in Oberkassel Hinz und Kunz. Schließlich war der 31-Jährige dort nicht nur Schützenkönig, sondern ist auch Mitglied bei den Junggesellen und vielen anderen Vereinen sowie Vorsitzender des Heimatvereins. Darüber hinaus hat er die Entstehung des Oberkasseler Stadtwappens erforscht und die Geschichte in einem Buch veröffentlicht, das der hiesige Heimatverein verlegt hat.

Das Paar blickt auf ein ereignisreiches bisheriges gemeinsames Leben. Seit drei Jahren sind die beiden ein Paar. „In jedem Jahr gab es einen Höhepunkt. Und wir haben jedes Ereignis in vollen Zügen genossen. Highlight wird natürlich unsere Trauung auf Pützchens Markt sein“, sagt die Braut. Denn nach den aufregenden Monaten an der Seite des Schützenkönigs war auch der Heiratsantrag etwas ganz Besonderes. „Den hat mir Sebastian während unseres Thailand-Urlaubs bei einem Tauchgang gemacht“, erinnert sich De Backer gerne zurück. „Eigentlich dachte ich, dass er sich nur eine Überraschung zu meinem Geburtstag überlegt hatte. Doch als ich dann unter Wasser das Schild ,Willst Du mich heiraten?’ sah, war mir klar, weshalb er in den Tagen zuvor mit den Animateuren unseres Hotels so oft getuschelt hatte. Alle wussten Bescheid, nur ich nicht!“ Die Antwort ließ natürlich nicht lange auf sich warten. „Ich konnte nur mit dem Taucher-OK antworten“, so die 27-Jährige. Noch unter Wasser wurden die Ringe getauscht.

Jetzt gibt es allerdings erst einmal jede Menge Arbeit. Als städtischer Mitarbeiter hat sich Freistedt zwar schon um die entsprechenden Papiere gekümmert, „doch es gibt noch viel zu planen“, befürchtet die 27-Jährige. Bereits an diesem Wochenende wird sie gemeinsam mit ihrer Trauzeugin ein Kleid für die Hochzeit kaufen. In welche Richtung soll es gehen? „Keine Ahnung. Ich habe mich nicht nicht festgelegt“, meint sie. Allerdings ist eine Regel unumstößlich: Der Zukünftige wird sich nach ihr richten. „Wenn ich ein Dirndl wähle muss er in Lederhose kommen. Suche ich mir etwas Elegantes aus, dann wird er einen Anzug tragen“, erklärt sie.

Nach dem offiziellen Teil wird noch zünftig weitergefeiert. „Wir werden später noch mit Freunden anstoßen und sicher auch die eine oder andere Karussellfahrt machen“, planen beide ihren großen Tag. Denn als echte Bonner sind sie seit frühester Kindheit alljährlich auf Pützchens Markt. „Auch unsere Familien. Deshalb bin ich sicher, dass Eltern und Großeltern den Tag auf dem Jahrmarkt genießen“, meint Freistedt. Allerdings weiß er schon genau, dass das so endet wie immer. „Während es für Nina niemals zu schnell oder rasant gehen kann, bin ich eher der Ängstlichere. Ich warte dann sicher unten und trage Taschen und Jacken, während die anderen durch die Luft rasen“, weiß er.

Im nächsten Jahr wollen sie sich noch einmal trauen. „Dann werden wir kirchlich heiraten. Das wird dann unser Höhepunkt in 2018 sein.“

