„Du siehst nicht aus wie Audrey Hepburn“

Heide Keller wurde 1941 in Düsseldorf geboren und wuchs in Düren auf. Nach der Höheren Handelsschule wechselte sie auf die Schauspielschule und machte sich in Theatern in Kleve, Wuppertal, Düsseldorf, Stuttgart, dem Theater am Dom in Köln, dem Contra Kreis und dem Kleinen Theater in Bonn und dem Berliner Theater am Kurfürstendamm einen Namen.

Nach einigen Fernsehrollen stieg sie 1981 in die ZDF-Serie „Das Traumschiff“ ein, in der sie bis Anfang 2018 Chefstewardess Beatrice spielte. 2007 kam die ZDF-Serie „Kreuzfahrt ins Glück“ hinzu. Keller ist auch in diversen Folgen von TV-Filmen wie „Rosamunde Pilcher“ oder „Inga Lindström“ zu sehen. Sie lebt in Bad Godesberg.