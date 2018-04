Saisonstart in Bonn

So werden sich Passagiere und Piloten auch in diesem Jahr wieder auf ihren Start vorbereiten.

Bonn. Von Freitag bis Sonntag heben zahlreiche Heißluftballons in der Bonner Rheinaue ab. Die diesjährige Saison beginnt mit Sonderstarts in den Frühling. Zuschauer sind an allen Tagen willkommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.04.2018

Vom 8. bis 10. Juni findet das zehnte Ballonfestival in Bonn statt - die ersten Ballone starten auf der Blumenwiese in der Rheinaue aber schon am Freitagnachmittag (6. April). Dann beginnt die diesjährige Heißluftballon-Saison mit Sonderstarts in den Frühling.

Piloten und Passagiere heben gegen 17 Uhr ab. Auch am Samstag und Sonntag werden zur gleichen Uhrzeit zahlreiche Ballons starten und in den Himmel über die Bundesstadt abheben. Einige Restplätze sind noch verfügbar. Zuschauer sind an allen Tagen willkommen.

Das Balllonglühen in der Bonner Rheinaue.

Weitere Informationen gibt es unter: skytours-ballooning.de