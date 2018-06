Ballonfestival in der Rheinaue

Bonn. 25 Heißluftballons kreisen am Wochenende mehrfach über Bonn und der Region. Dazu gibt es ein Programm in der Rheinaue.

Von Peter Gassner, 06.06.2018

Einen tollen Ausblick genießen am Wochenende beim Bonner Ballonfestival 25 Ballonteams über dem Himmel von Bonn und Umgebung. So wie unser Fotograf und einige andere Auserwählte schon am Montag bei einer Testfahrt für die Presse. Drei Ballons starteten dazu in der Rheinaue und flogen über Bad Godesberg und Wachtberg – vorbei an der Kuppel des Fraunhofer-Instituts für Hochfrequenzphysik und Radartechnik FHR, die hier unterhalb des Körbchens zu sehen ist, – ins Ahrtal.

Denselben Weg wählen auch die Teilnehmer des Festivals von Freitag bis Sonntag jeweils um 18.30 sowie am Samstag- und Sonntagmorgen jeweils um 6.30 Uhr. Gute Aussichten also für die Teams, könnte man meinen – schlechte Aussichten aber beim Wetter, denn es könnte zu Gewittern kommen. Die Starts der Ballons stehen daher jeweils unter Vorbehalt.

Heben sie jedoch ab, können sich interessierte Bonner als Mitfahrer anmelden. Zudem gibt es am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr ein Familienfest, am Samstagabend ab 22.30 Uhr gibt es das „Ballonglühen“ in der Rheinaue.