Feherwehr-Einsatz in Bonn-Dransdorf

Von Dierk Himstedt, 06.07.2019

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am späten Freitagabend in einer Grünanlage an der Messdorfer Straße in Bonn-Dransdorf zu einem größeren Flächenbrand. Mehrere Hecken und Bäume sowie Unterholz standen in Flammen, als die Feuerwehr gegen 23.30 Uhr mit rund 30 Einsatzkräften eintraf.

Durch die starke Rauchentwicklung gab es laut Angaben der Feuerwehr Bonn für die Anwohner in den Stadtteilen Dransdorf und Messdorf auch stärkere Geruchsbelästigungen.

In der Nacht wurden nach der Löschung des Brandes dann noch vorsorglich weitere so genannte Nachlöscharbeiten vorgenommen, um ein Wiederaufflammen des Brandes zu verhindern.