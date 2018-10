Reihenhaus in Bonn-Gronau

BONN. Dem Eigentümer eines Hauses in Bonn-Gronau sind am Freitagabend zwei unbekannte Männer im Treppenhaus begegnet. Wenig später stellte er fest: In eine Wohnung des Gebäudes wurde eingebrochen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.10.2018

Der Eigentümer eines Mehrfamilienhauses in der Arndtstraße in Bonn-Gronau ist am Freitagabend im Treppenhaus seines Gebäudes zwei mutmaßlichen Einbrechern begegnet. Wie die Polizei mitteilt, waren die Männer gegen 22.10 Uhr gerade im Begriff, das Haus zu verlassen.

Der Eigentümer stellte wenig später fest, dass in eine Wohnung im zweiten Stockwerk eingebrochen wurde. Die Täter hatten nach derzeitiger Spurenlage der Polizei zunächst ein Fenster zu einer leerstehenden Souterrainwohnung aufgebrochen und sich so Zutritt zu dem Haus verschafft, dann hebelten sie im zweiten Stockwerk die Wohnungstür auf. Mit ihrer Beute in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang flüchteten sie anschließend unerkannt.

Der erste Täter wird als etwa 1,85 Meter groß, 22 bis 28 Jahre alt mit korpulenter Statur beschrieben. Er hat eine helle Hautfarbe, blonde Haare und einen Oberlippenbart. Zur Tatzeit trug er eine helle Kappe und einen hellblauen Anorak. Sein Komplize wird als etwa 1,80 Meter groß und ebenfalls 22 bis 28 Jahre alt beschrieben. Er hat eine dunklere Hautfarbe und einen dunklen Vollbart. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einem dunklen Anorak.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0228/150.