Bauarbeiten in Bonn

Bonn. Ein Gebäude neben einer Baugrube in der Röckumstraße in Bonn-Endenich musste am Dienstagnachmittag durch die Polizei evakuiert werden. Offenbar ist noch unklar, ob das Haus einsturzgefährdet ist.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.10.2017

Nach Angaben des Pressesprechers der Bonner Feuerwehr Martin Haselbauer wurde die Feuerwehr in die Röckumstraße in Bonn-Endenich gerufen. Durch die Tiefe der angrenzende Baugrube sei ein möglicher Schaden am Fundament und damit verbunden die Statik des Hauses nicht auszuschließen. Die abschließende Beurteilung konnte die Feuerwehr jedoch nicht selbst vornehmen und rief daher das Technische Hilfswerk, sowie Statiker zur Hilfe. Diese sollen beurteilen, ob das Haus einsturzgefährdet ist und gegebenenfalls eine Abstützung vornehmen.

Das Gebäude wurde bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch die Polizei greäumt. Insgesamt zehn Personen mussten das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr konnte bislang keine erkennbaren Schäden am Gebäude feststellen. Da die Einsatzdauer noch unklar ist, bereite sich die Feuerwehr mit Lampen auf den Abend vor. Zudem sei eine Drehleiter angefordert, die notfalls zum Einsatz kommen müsse.