Bonn. Ein Gebäude neben einer Baugrube in der Röckumstraße in Bonn-Endenich musste am Dienstagnachmittag durch die Polizei evakuiert werden. Die Anwohner konnten noch nicht in das Gebäude zurückkehren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.10.2017

Das möglicherweise einsturzgefährdete Haus in der Endenicher Röckumstraße ist nach wie vor gesperrt, die Anwohner können noch nicht in das Gebäude zurückkehren. Dies bleibe so lange der Fall, bis der Bericht eines Prüfstatikers vorliege, so Marc Hofmann vom Presseamt der Stadt Bonn. Der Prüfstatiker sei damit beauftragt, den vorliegenden Bericht eines Statikers zu überprüfen, da in solchen Fällen ein Vier-Augen-Prinzip gelte. Auf das Ergebnis „warten wir stündlich“, so Hofmann am Mittwochnachmittag. Möglicherweise könne es noch heute, oder aber auch morgen vorliegen.

Am Vormittag seien auch Vertreter des Bonner Bauordnungsamtes vor Ort gewesen und hatten sich die Situation vor Ort angeschaut. Bauarbeiter, die eine Baugrube neben dem Haus ausgehoben hatten, waren am Dienstag von sich aus auf die Feuerwehr zugegangen, um eine mögliche Einsturzgefahr des Nachbargebäudes überprüfen zu lassen. Eine akute Gefährdung konnte jedoch am Dienstagabend nicht festgestellt werden. Was der Bericht des ersten Statikers vom Mittwoch besagt, konnte Hofmann auf GA-Anfrage noch nicht beantworten. „Maßgeblich ist der Bericht des Prüfstatikers“, sagte er.

Evakuierung am Dienstag

Ein mehrgeschossiges Wohngebäude neben einer Baugrube in der Röckumstraße in Endenich musste am Dienstagnachmittag durch die Polizei evakuiert werden. Lange war unklar, ob das Haus akut einsturzgefährdet ist. Am Abend gab der Pressesprecher der Bonner Feuerwehr, Martin Haselbauer, Entwarnung: "Wir haben den Einsatz für heute beendet, eine akute Gefährdung liegt nicht vor."

Nach Angaben von Haselbauer war die Feuerwehr am späten Nachmittag über den Zwischenfall informiert worden. Nach ersten Untersuchungen vor Ort stellte sie fest, dass aufgrund der Tiefe der angrenzenden Baugrube ein Schaden am Fundament und damit verbunden eine Gefährdung der gesamten Statik des Hauses nicht auszuschließen sei.

Bauarbeiter hatten beim Ausheben der Baugrube für einen Neubau direkt nebenan von sich aus ein ungutes Gefühl und daraufhin die Polizei informiert. Die räumte das Haus und rief wiederum die Feuerwehr zu Hilfe. Experten aus deren Reihen, des Technischen Hilfswerks sowie ein Statiker begutachteten am Abend die Situation gemeinsam. Sie konnten keine erkennbaren Schäden am Gebäude feststellen. Da waren die zehn Bewohner des Hauses längst in Sicherheit. Sie kamen über Nacht bei ihren Familien, Freunden und Bekannten unter.

Die Expertenrunde und Vertreter des Bonner Bauordnungsamtes wollen am Mittwochmorgen wieder vor Ort zusammenkommen, um die Lage genauer zu untersuchen und das weitere Vorgehen zu besprechen.