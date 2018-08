Köpfe der Stadtpatrone verschwinden in Holzkisten

Bonn. Die Hauptphase der Generalsanierung des Bonner Münsters hat begonnen. Das bleibt auch für die in Granit gehauenen Köpfe der Stadtpatrone Cassius und Florentius nicht ohne Folgen.

Die Arbeiten am Bonner Münster schreiten voran: Jetzt sind auch die Bonner Stadtpatrone vor der Basilika aus dem Blickfeld der Passanten verschwunden: Damit die von dem Bildhauer Iskender Yediler in Granit gehauenen Köpfe von Cassius und Florentius während der nun beginnenden Sanierung der Außenfassade der seit vorigem Jahr geschlossenen katholischen Stadtkirche keinen Schaden nehmen, haben Arbeiter sie am Dienstag komplett eingehaust. Auch das Münster selbst ist inzwischen zu einem großen Teil von einem hohen Holzzaun umgeben.

Fleißig gearbeitet wird auch im Innern des Gotteshauses: Die alten Elektroschächte werden erweitert. Möglicherweise eine Fundgrube für die Archäologen der Denkmalpflege, die die Arbeiten eng begleiten.

Bauarbeiten am Bonner Münster Foto: Benjamin Westhoff

Weil die Bauherren des Münsters die Außenstreben einst zu niedrig anbringen ließen, sind die Gewölbemauern über die Jahrhunderte hinweg um bis zu acht Zentimeter nach außen gekippt, erklärt Architekt Reto Bellinger. Um diesen Prozess aufzuhalten, müssen innen zwischen den Gurtbogen unterhalb des Gewölbes sogenannte Edelstahlanker gezogen werden. „Das sieht man oft in Kirchen, die im Übergang von der Romanik zur Gotik errichtet wurden“, sagt der Architekt.

Voraussichtlich Ende 2020 soll das Bonner Münster fertiggestellt sein und wieder öffnen. Die Kostenschätzung liegen bei 20,22 Millionen Euro. Das Gros bestreitet das Erzbistum Köln.