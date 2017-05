Feuerwehreinsatz am Bonner Hauptbahnhof

Einsatzkräfte sperrten am Donnerstagnachmittag den Bereich an der Südunterführung am Bonner Hauptbahnhof.

Bonn. Die Feuerwehr Bonn löscht derzeit einen Brand am Bonner Hauptbahnhof. Im Bereich der Südunterführung hatten Hölzer und ein Zaun Feuer gefangen. Der Hauptbahnhof ist für den Nah- und Fernverkehr gesperrt.

Von Lisa Inhoffen und Sabrina Bauer, 11.05.2017

Am späten Donnerstagnachmittag rückten Einsatzkräfte zu einem Brand am Bonner Hauptbahnhof aus. Im Bereich des Bahndamms an der Südunterführung waren Hölzer und ein Zaun in Brand geraten. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bonn-Mitte löschten das Feuer mit Löschschaum. Betroffen war ein Areal von etwa 100 Quadratmetern. Feuerwehr und Polizei sowie Mitarbeiter der Stadtwerke und der Deutschen Bahn waren vor Ort.

Der Bereich um die Südunterführung an der Quantiusstraße wurde für zwei Stunden für den Bus-, Bahn- und Autoverkehr gesperrt. Die Bahnlinien 61 und 62 wurden unterbrochen. Zwischen der Haltestelle "Haus der Jugend" und "Hauptbahnhof" wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auch der Hauptbahnhof wurde für den Regionalverkehr der Deutschen Bahn gesperrt. Die Sperrung wurde um 18.45 Uhr aufgehoben.

Der Alarm war um 17.07 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen. Zunächst bestand der Verdacht, dass das Dach des Hauptbahnhofs Feuer gefangen hätte. Sowohl Oberleitungen als auch das Dach blieben jedoch unbeschädigt. Die Brandursache ist noch unbekannt.