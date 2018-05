Kommentar zur Drogenrazzia in Bonn

Mit Kabelbinder gefesselt: Diesen junge Mann nahmen Polizisten in einem Häuserblock am Chemnitzer Weg fest.

Bonn. Regelmäßige Kontrollen und Festnahmen von „kleinen Fischen“ schrecken Drogenkriminelle offensichtlich nicht ab. Sowohl Dealer auf der Straße als auch die Drahtzieher im Hintergrund gehen so raffiniert vor, dass sie meistens kaum zu fassen sind.

Bei diesen Kriminellen geht es nicht um ein paar Gramm Marihuana, dessen Legalisierung debattiert wird, sondern vor allem um harte Drogen wie Kokain. Wie viel Geld sich damit machen lässt, belegt die Razzia vom Dienstag eindrucksvoll: Allein 60.000 Euro in bar wurden bei den Durchsuchungen gefunden.

Tannenbusch ist, was die Rauschgiftkriminalität angeht, ein heißes Pflaster. Das ist keine neue Erkenntnis, Eltern haben dort Angst um ihre Kinder, die mit zwielichtigen Gestalten in Kontakt kommen und denen Drogen angeboten werden. Das wollen Mütter und Väter verhindern, aber ihnen sind die Hände gebunden. Auch können sie ihren Nachwuchs nicht rund um die Uhr be- oder überwachen.

Deshalb muss der Staat seine ganze Macht zeigen und Grenzen ziehen. Genau das hat die Bonner Polizei getan. Wie erfolgreich die Ermittlungen waren, wird sich letztlich vor Gericht entscheiden. Jedenfalls waren die Beweise offenbar schon jetzt so erdrückend, dass Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle erließen, noch bevor in Tannenbusch mutmaßliche Dealer mit Kabelbindern um die Handgelenke abgeführt wurden.

Bleibt die Frage, ob der große Schlag auch eine nachhaltige Wirkung hat. Wenn sich weiterhin viel Geld verdienen lässt, werden die Dealer weiterhin erfinderisch in ihrem Geschäftsmodell sein. Die harte Hand des Gesetzes ist die eine Sache. Wichtig ist aber nach wie vor auch die Prävention, um Erwachsene und vor allem Jugendliche davon abzuhalten, Drogen zu konsumieren.