Kastanientausch auf der Graftschaft

Andreas Scheele, GA-Leser via Facebook: "Für so was habe ich kein Verständnis. Letztes Jahr wurde noch gesagt, dass trotz Neubau in der Grafschaft die Kastanienaktion wie gewohnt in Bonn stattfindet, und es ist schade, dass so eine Tradition in Bonn nicht mehr stattfindet."

Nat Schrein, GA-Leserin via Facebook: "Wer fährt nach Grafschaft? Definitiv zu weit für Erzieher, Schulen etc."