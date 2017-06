Einer der Leistungsträger: Seit 2013 tritt der Niederländer Erik Meijs für den 1.BC Beuel an.

Links neben dem Clubhaus in der Limpericher Straße plant der 1. BC Beuel einen Anbau.

Beuel. Der Beueler Bundesligist plant ein Sportlerinternat mit zehn Wohnungen. Derzeit werden die Detailpläne ausgearbeitet. Der Verein ist im Gespräch mit Geldgebern und Stadt.

. Still war es um die Pläne des Badminton-Bundesligisten 1. BC Beuel geworden, neben der Egon-Erwin-Kranz-Halle an der Limpericher Straße ihr Sportleistungszentrum auszubauen. Nun soll das Projekt wieder Fahrt aufnehmen. Auf Anfrage teilte der Vereinsvorsitzende Roland Maywald mit, dass der Verein nach Abstimmung mit dem Süßwarenhersteller Haribo als potenziellem Geldgeber sowie der Stadt in der Abstimmung sei, wie es weitergehen kann. „Wir schreiben gerade unsere Vorstellungen zusammen, und ich bin guter Hoffnung, dass wir bald einen Schritt weiterkommen“, sagte Maywald.

Auch Andrea Schulte aus dem städtischen Presseamt erklärte: „Die Stadt Bonn und der 1. BC Beuel sind seit einiger Zeit miteinander im Gespräch.“ Wenn der Verein seine Ausarbeitung abgeschlossen habe, wolle die Sportverwaltung die politischen Gremien „nach der Sommerpause über den aktuellen Sachstand informieren“. Die Halle steht in der Limpericher Straße auf städtischem Grundstück.

Was Maywald optimistisch stimmt, ist eine Änderung des ursprünglich avisierten Ausbauplans. Der sah nämlich noch vor anderthalb Jahren einen Anbau für ein Badminton-Internat mit Wohnungen sowie vier weitere Spielplätze hinter der Halle vor. Nun will der Club in erster Priorität zunächst einen Anbau neben der Halle errichten.

Sportler kommen aus ganz Deutschland

Auch wenn dafür noch keine Bauanfrage eingereicht ist, „gehen wir von weniger baurechtlichen Hürden aus, weil die Baugrenzen nicht überschritten werden“, sagte Maywald. Er spricht von einem dreistöckigen Bau neben dem Clubheim mit etwa zehn Wohnungen für Sportler oder Trainer sowie einem Physioraum.

Zurzeit greift der BC Beuel zur Unterbringung auf sechs Wohnungen im Stadtbezirk zurück. „Das ist nicht immer ganz leicht zu organisieren und kostet die Sportler bei der An- und Abreise Zeit“, so Maywald. Von der direkten Nähe zur Trainingshalle verspricht sich der Sportfunktionär eine Verbesserung für das Leistungszentrum. Die Sportler kommen aus ganz Deutschland und dem Ausland ins anerkannte Leistungszentrum an der Limpericher Straße (siehe Kasten) und trainieren dort bis zu einem halben Jahr.

Die Idee, zusätzliche Spielfelder zu schaffen, nimmt der BC Beuel nicht ganz aus dem Fokus. Allerdings spricht der Vorsitzende mittlerweile von „zwei oder drei Feldern“, die dann in einem zweiten Schritt folgen könnten.

Haribo nennt noch keine Zahlen

Die Firma Haribo bestätigt, dass es einen Austausch mit dem Verein gibt und verweist für Einzelheiten an den Club. Als Geldgeber kommt weiterhin auch die Dr. Hans Riegel-Stiftung infrage, die der verstorbene Haribo-Geschäftsführer gegründet hatte. Der Stiftungsvorsitzende Reinhard Schneider sagte dem GA: „Wir können uns eine Beteiligung am Bau der Wohnungen weiterhin vorstellen.“ Konkrete Zahlen nennen Unternehmen und Stiftung nicht.

Neben Haribo – die beiden Brüder Hans und Paul spielten selbst hochklassig Badminton – kämen die Stadt, der Verein und das Land NRW als Finanziers infrage. Der Landesverband NRW unterstützt die Pläne aus sportfachlicher Sicht, sagte dessen Geschäftsführer Holger Hasse.

Maywald geht davon, dass alleine der Anbau etwa eine Million Euro kosten könnte. Man sei gerade auf der Suche nach einem Architekten für die Planung.