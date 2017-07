Bonn. Der 74-jährige Rentner Heinrich Peter T. ist wegen der Erpressung von Haribo, Lidl und Kaufland zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Er selbst äußerte in seinen letzten Worten der Verhandlung sein großes Bedauern.

Das Bonner Landgericht hat den 74-jährigen Heinrich Peter T. wegen Erpressung in drei und Sachbeschädigung in einem Fall zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Der Rentner aus Dortmund hatte den Unternehmen Haribo, Lidl und Kaufland gedroht, Lebensmittel zu vergiften. Er hatte zunächst in neun Lidl-Filialen im Ruhrgebiet Buttersäure in Fleisch-, Fisch- und Eistheken verteilt. Als das Unternehmen nicht auf seine Erpressung einging, wandte er sich an Haribo und Kaufland und drohte damit, Gummibärchen oder Tiefkühlpizzen mit Zyankali zu vergiften, wenn die Unternehmen ihm nicht eine Million Euro zahlten.

Bereits bei seiner Vernehmung hatte er ein Geständnis abgelegt. Das wiederholte er auch vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von mehr als vier Jahren gefordert.

In seinen letzten Worten in der Verhandlung entschuldigte sich der 74-Jährige noch einmal: "Es tut mir wirklich sehr, sehr Leid. Das war die größte Idiotie von mir." Nach der Urteilsverkündung zeigte sich der Rentner, der als Motiv Altersarmut angab, am Boden zerstört.