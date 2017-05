74-Jähriger aus Dortmund

Bonn. Ein 74-jähriger Rentner muss sich bald vor dem Bonner Landgericht verantworten. Er hatte aus finanzieller Verzweiflung Ende vergangenen Jahres Haribo und Kaufland erpresst.

Von Rita Klein, Sebastian Fink, 09.05.2017

Wegen versuchter räuberischer Erpressung und Sachbeschädigung muss sich bald ein 74-jähriger Dortmunder vor der 1. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht verantworten. Der Rentner hatte im vergangenen Jahr Haribo und Kaufland erpresst und damit gedroht, Süßigkeiten mit Zyanid zu vergiften. Jetzt hat die Bonner Staatsanwaltschaft ihn deshalb angeklagt.

Am Heiligabend des vergangenen Jahres hatte die Polizei den Mann festgenommen. Zu diesem Zeitpunkt lieferte er Pakete in Würzburg aus, um sich so etwas dazu zu verdienen. Wie sein Anwalt dem General-Anzeiger im Februar mitteilte, habe sein Mandant aus finanzieller Verzweiflung gehandelt, da die Renten von ihm und seiner Frau kaum zum Leben ausreichen würden. Als er ein Medikament nicht bezahlen konnte, entschied sich der Mann zur Erpressung der beiden Unternehmen.

Rund zwei Monate verbrachte der 74-Jährige in Untersuchungshaft, im Februar wurde er von der Haft verschont. Ein genauer Termin für den Prozessbeginn wird nun festgelegt.