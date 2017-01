Englische News für Bonn

19.01.2017 Bonn. Vor einem Jahr wurde ein besonderes Angebot in Bonn geboren: GA-English ging an den Start. Seit dem 19. Januar 2016 berichtet der General-Anzeiger über lokale Nachrichten und Veranstaltungen auch auf englisch - mit fantastischer Resonanz.

Die Idee war einfach, naheliegend, aber so genial, dass sie uns Nachrichtenmenschen, die ja glauben, alles irgendwo schon mal gehört und gesehen zu haben, elektrisiert hat: Nach 127 Jahren, die der General-Anzeiger Bonner Leser zuverlässig auf Deutsch informiert, haben wir zusätzlich eine digitale, englischsprachige Ausgabe eingerichtet. Genau vor einem Jahr, am 19. Januar 2016, sind wir an den Start gegangen – mit Lokalnachrichten, Veranstaltungstipps und Themen, die den zahlreichen ausländischen Angestellten, Forschern, Nachbarn und Neuankömmlingen aus der ganzen Welt in dieser Stadt auf Englisch Orientierung geben sollen.

Die Resonanz ist fantastisch: Mittlerweile folgen „GA English“ fast Tausend Fans auf Facebook, 25.000 Mal im Monat werden unsere englischen Online-Nachrichten aufgerufen. Thanks, everybody! Happy birthday, GA English team, you’re doing a great job! Wir sind bislang die einzige Regionalzeitung Deutschlands, die auch auf Englisch erscheint – täglich, kostenfrei, mit einem Riesenspaß und wirklich netten Lesern. Das liegt natürlich nicht nur an uns, sondern – sorry, Berlin -- am einzigartigen Bonner Mix aus Vereinten Nationen, internationalen Konzernen und Universität, die der Stadt ihr internationales Flair geben.

Wer uns noch nicht besucht hat, ist herzlich eingeladen:

· www.general-anzeiger-bonn.de/ga-english

· www.facebook.com/gabonnenglish

· stayintouch@ga-bonn.de

See you soon! (Jasmin Fischer)