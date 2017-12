Verabredung über Kleinanzeigenportal

Am Donnerstagabend kam es in Auerberg zu einem Straßenraub nach einer Pfefferspray-Attacke. (Symbolbild)

Bonn. Am Donnerstagabend kam es in Auerberg zu einem Straßenraub nach einer Pfefferspray-Attacke. Die Beteiligten hatten sich zuvor über ein Kleinanzeigenportal verabredet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.12.2017

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr an der Haltestelle Kopenhagener Straße in Auerberg. Die vier Beteiligten hatten sich zuvor über ein Kleinanzeigenportal zum An- beziehungsweise Verkauf eines iPhone 7 verabredet. Die bislang unbekannten Männer haben die 21-jährige Geschädigte und ihren 22-jährigen Begleiter nach einer normalen Unterhaltung mit einem Pfefferspray attackiert. Anschließend stahlen sie das Handy und flüchteten in unterschiedliche Richtungen.

Die Opfer liefen nach eigenen Angaben zu einem nahegelegenen Supermarkt und verständigten dort die Polizei. Die eingeleitete Fahndung ergab bislang kein Ergebnis. Deswegen sucht die Polizei nun mit einer Täterbeschreibung nach den bislang Unbekannten.

Einer der Männer soll zwischen 18 und 25 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß sein. Er war mit einer Strickmütze, einer Camouflage-Jacke und einer an den Knien zerrissenen Jeans bekleidet. Nach der Tat lief der Unbekannte in Richtung Kölnstraße davon.

Der zweite Unbekannte soll ebenfalls zwischen 18 und 25 Jahre alt und auch rund 1,70 Meter groß sein. Er soll einen Dreitagebart, eine Kapuze auf dem Kopf und eine schwarze Bomberjacke getragen haben. Er lief in Richtung "An der Rheindorfer Burg" davon.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind die beschriebenen Personen in Tatortnähe aufgefallen oder wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 32 unter der Nummer 0228/150 entgegen.