Tödlicher Unfall auf der Kölnstraße in Bonn

Bonn. Die Familie des am 3. Oktober auf der Kölnstraße verunglückten Motorradfahrers suchte mithilfe eines Zettels am Unfallort nach dem Smartphone ihres toten Verwandten. Auf dem Handy befanden sich laut der Hinterbliebenen wichtige Erinnerungen an den Verstorbenen.

Von Mascha Hohendorf, 10.10.2017

Am 3. Oktober ist ein 41-jähriger Motorradfahrer in Bonn-Auerberg auf der Kölnstraße verunglückt. Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto wurde er ins Krankenhaus gebracht. In der Nacht zum Freitag erlag er seinen Verletzungen. Eine Woche später ist die Unfallstelle noch immer mit Kerzen, Blumen und Bildern zum Gedenken an den Verunglückten geschmückt. Immer wieder bleiben Passanten vor dem Denkmal stehen und bemerken Zettel mit einem verzweifelten Hilferuf der Familie.

Foto: Mascha Hohendorf

Die Angehörigen und Freunde des verunglückten Motorradfahrers aus Bonn ergreifen Eigeninitiative, um das iPhone des Verstorbenen ausfindig zu machen. Grund dafür ist, dass laut Aussage der Verbliebenen etliche Erinnerungen und Fotos auf dem Telefon gespeichert seien und es ihnen eine große Hilfe wäre, wenn man das Telefon findet.

Aus diesem Grund haben sie einen Aufruf gestartet mit der Bitte, dass derjenige, der das Telefon findet oder bereits gefunden hat, es bei der Polizei abgeben möge. Die Polizei steht laut eigener Aussage in dieser Angelegenheit nicht mit der Familie des Verstorbenen in Kontakt. Die Beamten mutmaßen, das Telefon sei durch den Aufprall während des Unfalls weggeflogen. Nach aktuellem Stand wurde das iPhone noch nicht gefunden.

In den frühen Abendstunden teilten Facebook-User mit, dass das Handy gefunden und der Familie übergeben wurde.