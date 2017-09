BONN. Für die Klimakonferenz COP23 im November werden mehr als 20.000 Gäste in Bonn erwartet. Viele von ihnen werden mit der Bahn anreisen. Die Haltestelle UN-Campus soll den Hauptbahnhof entlasten.

Von Sebastian Flick, 28.09.2017

Noch rollen die Bagger an der Bahnhaltestelle UN-Campus. Doch schon am 1. November sollen hier die ersten Fahrgäste ein- und aussteigen können. Damit hält die Deutsche Bahn ihre Ankündigung vom Sommer ein, die Haltestelle pünktlich zur UN-Weltklimakonferenz zu eröffnen, die vom 6.-17. November im World Conference Center Bonn stattfinden wird. Die neue Bahnstation zwischen dem Hauptbahnhof und Bad Godesberg sollte ursprünglich erst Mitte Dezember fertig werden. Derzeit laufen noch die letzten Maßnahmen, unter anderem werden an der Haltestelle die Dächer montiert. „Wir sind im Zeitplan“, sagt Kai Rossmann, Leiter des Bahnhofsmanagement der Deutschen Bahn in Köln.

Wenn die Arbeiten dann in wenigen Wochen abgeschlossen sind, wird die Haltestelle über zwei Außenbahnsteige mit einer Länge von jeweils 220 Metern verfügen. Sie werden sowohl über eine Rampe als auch über eine Treppe erreichbar sein, zudem wird man durch eine Unterführung zur jeweils anderen Seite der Haltestelle gelangen können. „Mit der Haltestelle schaffen wir ein Grundangebot für den Klimagipfel“, so Rossmann. Er sieht in der Haltestelle auch eine starke Entlastung für den Bonner Hauptbahnhof, der momentan aufgrund von Baumaßnahmen nur eingeschränkt zur Verfügung steht. Gleis 1 wird nach aktuellem Stand voraussichtlich noch bis Ende 2019 gesperrt bleiben.

Für die Tage der UN-Weltklimakonferenz stellt die Deutsche Bahn einen Sonderfahrplan auf, der das zu erwartend hohe Fahrgastaufkommen bewältigen soll. Vom 1. November an und während der gesamten Gipfeltage werden die Regionalbahnen RE 5, RB 26, RB 30 und RB 48 die neue Haltestelle anfahren. „Insbesondere zur Konferenz ist es uns ein Anliegen, dass ein umweltfreundliches Anreisen möglich ist und wir dazu alle Linien anbieten können“, sagt Herbert Dopstadt, Fahrplanleiter im Regionalbereich West der Deutschen Bahn.

Zur Klimakonferenz werden rund 20 000 Teilnehmer aus knapp 200 Ländern erwartet. Ein großer Teil von ihnen wird nicht in Bonn übernachten können. Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass viele Gäste im größeren Umkreis bis Düsseldorf beziehungsweise bis Koblenz übernachten und entsprechend mit der Bahn anreisen werden.

Nach der Klimakonferenz werden ab dem 18. November nur noch die Linien RB 26, RB 30 und RB 48 den neuen Haltepunkt anfahren. Die RB 48 kann aufgrund der Bauarbeiten am Hauptbahnhof nur in Fahrtrichtung Bonn-Mehlem halten. Zum Fahrplanwechsel im Dezember wird die Deutsche Bahn ihr Konzept bezüglich der Frequentierung der neuen Haltestelle überarbeiten.

In den Bau der Station „UN-Campus“ wurden insgesamt rund acht Millionen Euro investiert, die größtenteils aus Landesmitteln stammen. Durch die Beschleunigung der Arbeiten und die vorgezogene Fertigstellung sind Mehrkosten in Höhe von 200 000 Euro entstanden, die vom Nahverkehr Rheinland übernommen werden. Die offizielle Eröffnung der Haltstelle ist für das Wochenende 4./5. November geplant.

Neben der Haltestelle UN-Campus stehen bei der Deutschen Bahn im Großraum Köln/Bonn in den kommenden Wochen auch umfangreiche Gleis- und Weichenerneuerungen an. Aufgrund dessen fallen zwischen dem 27. Oktober und 31. Oktober die Regionalbahnen RE5 und RB 26 zwischen Brühl und Roisdorf in beiden Richtungen aus und werden durch Busse ersetzt. Die Regionalbahn 48 wird in dieser Zeit zwischen Brühl und Bonn Hauptbahnhof durch Schienenersatzverkehr ersetzt.

Aktuelle Informationen zu allen Fahrplanänderungen gibt es unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw