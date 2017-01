Vorfall an Rosenmontag

30.01.2017 Bonn. Das Bonner Amtsgericht hat zwei Männer zu Haftstrafen von acht und elf Monaten auf Bewährung verurteilt. Beide waren an Rosenmontag des vergangenen Jahres in eine Massenschlägerei in einem Altstadt-Kiosk verwickelt gewesen.

Nach einer Massenschlägerei in einem Altstadt-Kiosk an Rosenmontag hat das Bonner Amtsgericht zwei junge Männer wegen gefährlicher Körperverletzung zu acht und elf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Darüberhinaus müssen die beiden 22 und 24 Jahre alten Angeklagten dem verletzten Kioskbesitzer und seinem Cousin, der nach dem Schlag einer Bierkiste ins Gesicht operiert und genäht werden musste, 4500 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Der ältere Angeklagte, türkischer Abstammung, war nach Ende des Karnevalszuges stark betrunken in dem Kiosk aufgetaucht, angeblich um dem Inhaber zur Rede zu stellen, weil dieser seine kleine Schwester unangemessen angefasst haben soll. Der Kioskbetreiber, der den Vorwurf bestreitet, hat den Angeklagten wiederholt aufgefordert, sein Geschäft zu verlassen. Dieser jedoch holte Verstärkung per SMS.

Schließlich kam es im Verkaufsraum zu einer tumultartigen Schlägerei, bei der mit Flaschen und Bierkästen eingedroschen wurde. Die Polizei hat mit Hilfe von Pfefferspray die Angeklagten festgenommen. Drei Stunden später wurden die Scheiben des Kiosks zertrümmert und das Geschäft verwüstet. Diese Täter jedoch sind unbekannt geblieben. (Ulrike Schödel)