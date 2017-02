Angriff an Haltestelle Bonn-West

Bonn. Nach einer Messerstecherei an der Haltestelle Bonn-West liegen Haftbefehle gegen die beiden mutmaßlichen Täter vor. Bei dem Angriff wurde ein 28-Jähriger schwer verletzt.

Von Rüdiger Franz, 23.02.2017

Gegen die beiden Männer, die am späten Dienstagabend an der Stadtbahnhaltestelle Bonn-West einen 28-jährigen Mann niedergestochen haben sollen, wurden Haftbefehle wegen versuchten Totschlags und Beihilfe erwirkt. Das teilte die Bonner Polizei am Donnerstag auf Anfrage mit.

Der Grund für den Angriff liegt dem Vernehmen nach in einem privaten Streit, der schon länger schwelte. Wie berichtet, hatten die beiden 20 und 18 Jahre alten Syrer und ihr Opfer, ein 28-jähriger Marokkaner, eine Weile gemeinsam in einem Bonner Asylbewerberheim gelebt.

Bei der Attacke hatte der 28-Jährige schwere Verletzungen durch mehrere Messerstiche erlitten. In Lebensgefahr schwebt er jedoch nicht.