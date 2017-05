Feuer am Kaiser-Karl-Ring in Bonn

Die Feuerwehr wurde am Sonntagmorgen zu einem Brand in die Nordstadt alarmiert.

Bonn. In einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bonner Nordstadt hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Nun wurde Haftbefehl gegen einen 39-Jährigen wegen schwerer Brandstiftung erlassen.

02.05.2017

Nach dem Feuer in einem Haus am Kaiser-Karl-Ring geht die Polizei von Brandstiftung aus. Wie die Beamten am Dienstagmorgen mitteilten, hat ein Richter Haftbefehl gegen einen 39-Jährigen wegen schwerer Brandstiftung erlassen.

Gegen 5.30 Uhr war die Feuerwehr am Sonntagmorgen zu dem Großeinsatz an das Wohn- und Geschäftshaus ausgerückt, nachdem Zeugen Rauch über dem fünfstöckigen Eckhaus aufsteigen gesehen haben. Die Einsatzkräfte setzten unter anderem zwei Drehleitern ein, um den Brand zu bekämpfen.

Für die rund 15 Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befanden, sei es wegen der starken Verrauchung des Flurs sicherer gewesen, in den Wohnungen zu verbleiben, so Basten. Die Feuerwehr habe sie deshalb nicht ins Freie gebracht. Über die vor den Fenstern positionieren Drehleitern hielten die Wehrleute während der Löscharbeiten den Kontakt zu ihnen. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Großeinsatz nach Brand in Bonn Foto: Feuerwehr Anwohner hatten Rauch über dem Gebäude gesehen.

Foto: Feuerwehr Die Feuerwehr ging von 15 Personen in dem brennenden Gebäude aus.

Foto: Jens Kleinert Über die vor den Fenstern positionieren Drehleitern hielten die Wehrleute während der Löscharbeiten den Kontakt zu den Hausbewohnern.

Foto: Feuerwehr Das Gebäude hat acht Wohneinheiten.



Foto: Feuerwehr Das Feuer wurde im Erdgeschoss gelöscht. Die Bewohner blieben in ihren Wohnungen.

39-Jähriger kurz nach dem Brand festgenommen

Das Feuer war nach Angaben der Polizei im Hausflur ausgebrochen. Der Beschuldigte soll dort einen Wäschebehälter in Brand gesetzt haben. Er war bereits kurz nach der Tat festgenommen worden. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht dann so stark gegen ihn, dass die Staatsanwaltschaft Bonn Antrag auf Haftbefehl stellte. Dieser wurde nun erlassen. (ga)