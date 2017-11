Neun Filialen sollen aufgegeben werden

H&M may be closing its store in Bonn.

Bonn. Der Modekonzern H&M bestätigt die geplante Schließung von mehreren Filialen in Deutschland. Darunter ist auch die Bonner Filiale in der Wenzelgasse.

Der schwedische Modekonzern H&M (Hennes und Mauritz) schließt im kommenden Jahr seine Filiale in der Bonner Wenzelgasse. Die anderen beiden Geschäfte in der Innenstadt und der Standort in Bad Godesberg bleiben bestehen.

Das Unternehmen gibt keine genauen Auskünfte dazu, warum die Filiale, die auf Herrenbekleidung spezialisiert ist, nicht mehr betrieben werden soll. „Wir schauen regelmäßig nach neuen Möglichkeiten, Verbesserungen oder Anpassungen wie Umbauten, Erweiterungen und Umzüge vorzunehmen“, erklärte eine H&M-Sprecherin am Freitag.

Gründe für die Schließung könnten „unter dem Aspekt des Wachstumsziels“ die „veränderte Situation des Einzelhandels“ sein, ebenso wie auslaufende oder geänderte Mietverträge.

Im Sommer hatten die Ketten Mexx und Hilfiger sowie der Herrenausstatter Baron & Earl in Bonn Filialen geschlossen. H&M hat aktuell drei Filialen in der Bonner Innenstadt und eine vierte in Bad Godesberg.