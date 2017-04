Anschlagsversuch am Bonner Hauptbahnhof

Bonn. Im Terrorprozess um eine Bombe am Bonner Hauptbahnhof ist der Hauptangeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Auch seine Mitangeklagten erhielten lange Haftstrafen.

Sonnenschein, Sicherheitskräfte, zwei Dutzend Medienvertreter und Fernsehkameras. Vieles an diesem Montagnachmittag im Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf erinnert an den Prozessauftakt im September 2014. Auch, dass die Sitzung auf die Minute pünktlich beginnt, was seit der Eröffnung dieses Verfahrens dann nie wieder vorkam. Und dann ist da natürlich der Hauptangeklagte Marco G., auf den jetzt wie zu Beginn mehrere Fernsehkameras gerichtet sind. Und der 30-jährige Bonner nutzt die sich bietende Bühne. „Allahu akbar“ (Allah ist groß“) ruft der Salafist laut und streckt den rechten Zeigefinger gen Richterbank. Es gibt nur einen Gott, und zwar Allah, soll diese Geste bedeuten.

Auch die drei Mitangeklagten, Enea B. (46), Koray D. (28) und Tayfun S. (27) haben ihre Plätze eingenommen, ihnen gegenüber Oberstaatsanwältin Duscha Gmel als Vertreterin der Bundesanwaltschaft. Die Zuschauerbänke gehören den Journalisten. Lediglich zwei Anwesende sind seit vielen Monaten bekannt dafür, dass sie die Verhandlung aus Sympathie zu den Angeklagten verfolgen. Richter Frank Schreiber, Vorsitzender des fünften Strafsenats am OLG, nutzt den Augenblick, da sich der Saal erhoben hat, und beginnt mit der Urteilsverkündung.

Reglos verfolgt Marco G. die Nachricht, dass er als Urheber des gescheiterten Bombenanschlags vom Bonner Hauptbahnhof und als Rädelsführer im Mordkomplott gegen den Vorsitzenden der Partei Pro NRW lebenslänglich ins Gefängnis muss. Wie in der Frühphase des Prozesses verweigert er dem Gericht durch das Tragen einer Mütze demonstrativ den Respekt und hat sich heute für ein schwarzes Kopftuch entschieden. Ausnahmsweise aber bringt ihm dies keine Ordnungshaft ein, von der der 30-Jährige längst 160 Tage kassiert hat, die nicht auf die Untersuchungshaft angerechnet werden. „Heute, Herr G.“, sagt Richter Schreiber später mit Blick auf das Tuch, „ist alles inklusive“. Marco G. reagiert mit breitem Grinsen.

Terrorversuch am Bonner Hauptbahnhof Rekonstruktion der Tat Zweieinhalb Jahre, und immer wieder dieselben Fragen. Es waren mehrere zentrale Aspekte, die sich wie ein roter Faden über die gesamte Dauer des Prozesses zogen. Wie lernte sich das Quartett kennen? Wann fand die Radikalisierung statt? Welche Rolle spielte bei den Taten die salafistische Ideologie? Und: War die Bombe, von der nie ein Zünder gefunden wurde, überhaupt echt? In der Urteilsbegründung arbeitete Richter Frank Schreiber am Montag die entsprechenden Tatbestände Stück für Stück ab.

Terroristische Vereinigung Als Fehleinschätzung bezeichnete der Richter die Darstellung, die vier Komplizen hätten sich erst Ende Dezember 2012 kennengelernt. Dies, so Schreiber, habe nämlich nur für zwei der Angeklagten gegolten. Alle anderen hätten sich in unterschiedlichen Konstellationen schon viel länger gekannt und nach polizeilichen Erkenntnissen ebenso lange einen gewaltbereiten islamistischen Hintergrund gehabt. Schon lange vor dem ersten gemeinsamen Treffen und auch vor dem versuchten Bombenanschlag am Bonner Hauptbahnhof am 10. Dezember 2012 hätten alle Vier Aktivitäten entfaltet, die im Zusammenhang mit dem geplanten Mordanschlag auf Pro-NRW-Chef Markus Beisicht gesehen werden könnten. Marco G. etwa habe gemeinsam mit Enea B. schon am Tag nach dem gescheiterten Bombenanschlag eine Erkundungsfahrt nach Ennepetal unternommen, um dort die Möglichkeit eines Attentats auf einen anderen Pro-NRW-Funktionär zu prüfen.Wenig später habe sich das Quartett dann auch selbst eine Tarnbezeichnung gegeben. Für das Gericht sind das genug Merkmale dafür, dass es – übrigens erstmals in Deutschland – über eine inländische islamistische terroristische Vereinigung zu urteilen hat.

Ideologie Allen vier Tätern ist nach Auffassung des Gerichts die Überzeugung gemein gewesen, dass der vermeintlichen Beleidigung des Propheten Mohammed mit Vergeltung zu begegnen sei. Bekanntlich hatte Pro NRW im Landtagswahlkampf 2012 die Mohammed-Karikaturen des dänischen Zeichners Kurt Westergaard genutzt. Endgültig bekräftigt habe die vier Salafisten eine Internetbotschaft der „Islamistischen Bewegung Usbekistan“ mit der unmissverständlichen Forderung: „Tod der Pro NRW“.

Gemeinsame Mordpläne Dass die vier Salafisten etwas im Schilde führten, ahnte Anfang 2013 offenbar auch die Polizei, deren Mitschnitte von Gesprächen der Angeklagten im Auto vom Marco G. in dem Prozess zu wichtigen Beweismitteln wurden. Eine ganze Reihe an Erkundungsfahrten wurde aktenkundig, auch wurden – teilweise rot markierte – Namenslisten von Pro-NRW-Leuten als mögliche Opfer gefunden und Fluchtwege analysiert. Vom Wohnhaus Markus Beisichts fanden die Ermittler eine Skizze. Überschrift: „Haus des Unglaubens“. Zwei funktionstüchtige Pistolen, gelagert in der Bonner Wohnung des Haupttäters, lagen zur Ermordung des Rechtsanwalts bereit.

Funktionsfähigkeit der Bombe Dass für eine Bombenattrappe, welche die Verteidigung implizit ins Spiel gebracht hatte, der von Marco G. betriebene Aufwand schlichtweg zu groß gewesen sei, hatte in ihrem Plädoyer schon die Bundesanwaltschaft unterstrichen. Der vorsitzende Richter wurde in seiner Urteilsbegründung konkreter. Nachweislich nämlich habe Marco G. im Internet eigens nach einer Zündvorrichtung gesucht – und das, obwohl schon sämtliche Anleitungen, derer er habhaft werden konnten, einen integrierten Zündmechanismus vorsahen. „Lückenlos“, so Frank Schreiber, ließen sich Bestell-, Liefer- und Zahlungsvorgänge für Einzelteile nachvollziehen, die zur Konstruktion exakt jenes Sprengsatzes Verwendung fanden, deren Reste am Bonner Hauptbahnhof gefunden wurden. Einzig der „fragile Aufbau“, so folgte der Richter der Bundesanwaltschaft, habe die Funktion der Bombe verhindert. Wäre sie professioneller montiert gewesen und hätten nicht Zeugen gegen die blaue Tasche getreten, so Schreiber, hätte sie eine Vielzahl von Menschen, darunter Schulkinder, verletzt oder getötet. Zumal, so der Vorsitzende, die Wirkung mit vier angeklebten Gaskartuschen noch hatte maximiert werden sollen. Ein funktionstüchtiger Zünder, der gerade zwei Gramm Initialsprengstoff aufnehmen muss, könne die Dimension eines Strohhalmteils oder eines zum Röhrchen gedrehten Papierstücks haben. Und exakt nach solchen Vorrichtungen habe Marco G. im Internet gesucht. Frank Schreiber: „Insgesamt liegt der Schluss auf einen funktionierenden Sprengsatz nicht nur nahe; er drängt sich förmlich auf.“

Spuren des Terrors: Bonner Bombe und Leverkusener Mordkomplott Vor vier Jahren entging das Rheinland nur knapp zwei terroristischen Terroranschlägen. Nach einem zweieinhalb Jahre dauernden Prozess wurden dafür am Montag vier Islamisten verurteilt.

10. Dezember 2012 An Gleis 1 des Bonner Hauptbahnhofs wird unter einer Bank eine blaue Sporttasche mit einer Rohrbombe entdeckt. Der Bahnhof wird evakuiert, der Sprengsatz mit einem Wassergewehr beschossen. Er explodiert nicht.

14. Dezember 2012 Die Bundesanwaltschaft übernimmt die Ermittlungen.

13. März 2013 In Leverkusen wird nachts ein Auto gestoppt, das sich dem Privathaus eines Rechtsextremisten genähert hatte. Darin sitzen mehrere Islamisten.

14. März 2014 Die Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen vier Verdächtige.

8. September 2014 Der Prozess im Hochsicherheitstrakt des Düsseldorfer Oberlandesgerichts beginnt.

12. Februar 2017 Die Bundesanwaltschaft plädiert. Verlangt lebenslange Haft für Marco G. sowie Strafen zwischen 11 und 14 Jahren für seine mutmaßlichen Komplizen.

3. April 2017 Nach 155 Verhandlungstagen wird das Urteil verkündet. Marco G. zu lebenslanger Haft verurteilt, seine drei Mitangeklagten zu Haftstrafen zwischen neuneinhalb und zwölf Jahren.

Auch einer vorzeitigen Entlassung nach 15 Jahren haben die Richter den Weg verstellt, indem sie die besondere Schwere der Schuld anerkannt haben. Beim Strafmaß für die drei Komplizen hingegen bleibt der Senat hinter den Forderungen der Anklagebehörde zurück: Enea B. und Koray D. müssen für zwölf, Tayfun S. für neuneinhalb Jahre hinter Gitter.

Kaum hat Schreiber zu seiner zweistündigen Begründung übergeleitet, da bricht erst einmal Unruhe aus und eine Reihe der Medienvertreter verlässt den Saal. Die wichtigste Nachricht will getwittert, online veröffentlicht oder – bei den Vertretern der alten Schule – in die Redaktion telefoniert werden.

Und so verpasst mancher, wie Frank Schreiber über mehrere Stunden Zusammenhänge herstellt, Thesen der Verteidigung verwirft und letztlich ein Bild zeichnet, in dem am Ende ein schlüssiger Zusammenhang der beiden Tatkomplexe ebenso reliefhaft erkennbar wird wie die Art der persönlichen Beziehungen, in denen die drei Angeklagten miteinander standen. Den zweieinhalb Jahre währenden „Kampf um das Recht“, wie es Juristen nennen, hatten über weite Strecken kleinteilige Auseinandersetzungen um formale Belange oder detaillierte Spezialfragen dominiert, sodass mancher Prozessbeobachter sich fragte, ob das Große und Ganze am Ende womöglich von scharmützelhaften Beweisanträgen zerfasert werden könnte.

Nun aber ist Schreiber der Herr über die Details (siehe Artikel auf dieser Seite), und auch die Chronologie der Ereignisse damals, zwischen dem Herbst 2012 und dem Frühjahr 2013, rückt sich in der Gesamtdarstellung wieder in der korrekten Reihenfolge zurecht. Ausführlich legt der Vorsitzende mit sonorer Stimme dar, wann sich das Quartett zusammenfand und warum es sich nach Überzeugung des Senats um eine terroristische Vereinigung gehandelt hat – was für Strafmaß und Urteil von erheblicher Bedeutung ist. Dass Marco G. eben keine Attrappe bauen wollte, sondern einen funktionierenden Sprengsatz. „Zünder, stabil und robust“, so lautete demnach eine Schlagwortsuche, die in einem bekannten Internetkanal auch prompt zum erstrebten Fundstück führte. Die Überschrift der Anleitung zum Bombenbau „How to make a bomb in the kitchen of your mother“, die bei G. gefunden wurde, ist unter Prozessbeobachtern zu einem geflügelten Begriff geworden.

Was über der kleinteiligen Prozessführung in den Hintergrund geriet: Der Mittzwanziger aus dem Memelweg in Tannenbusch bestellte offenbar sprengfähiges Material in rauen Mengen. Mehr jedenfalls, als es für die Dimension der am Bonner Hauptbahnhof gefundenen Rohrbombe bedurft hätte. Schreiber wörtlich: „Hier sind Mengen eines Sprengstoffgemischs bestellt worden, die deutlich über die Füllmenge des 20 Zentimeter langen Rohrkörpers hinausgehen“.

Der vermeintlich fehlende Zünder hingegen sei wohl derart klein gewesen, dass sein Verschwinden beim Beschuss des Sprengsatzes mit einer Wasserkanone, aus Sicht des Gerichts keine Überraschung mehr darstellt. Auf der Anklagebank schwindet da schon die Konzentration. Es wird getuschelt und gefrotzelt. Später geht es zurück in die JVA. Nach der Revisionsfrist wird aus der Untersuchungshaft eine lange Strafe werden. Für Marco G. lebenslang.