Zivilfahnder beobachten Duo

Bonn. Am Dienstagmittag überraschten Zivilfahnder der Bonner Polizei zwei mutmaßliche Taschendiebinnen. An der U-Bahnhaltestelle zur Poststraße bedrängten die zwei Frauen eine Passantin.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.12.2017

Am Dienstagmittag gegen 13.05 Uhr sahen Zivilfahnder der Bonner Polizei zwei Frauen, die an der U-Bahnhaltestelle zur Poststraße versuchten, eine Passantin zu bestehlen. Laut Polizeiangaben ging die Passantin gerade die Treppe zur Poststraße hinauf, als sich die zwei mutmaßlichen Diebinnen im Alter von 18 und 19 Jahren ihr näherten.

Während eine der Frauen die Handtasche der Passantin bearbeitete, schirmte die zweite Frau das Geschehen mit ihrem Körper ab. Die Beamten sahen den Vorgang und schritten ein.

Verdächtige dürfen die Bonner Innenstadt nicht mehr betreten.

Die Polizisten nahmen die Verdächtigen mit auf die Wache und stellten die Personalien der Frauen fest. Sie kamen aus Köln und Bramsche. Ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls wurde gegen beide eingeleitet. Ihnen ist es nicht mehr erlaubt die Bonner Innenstadt zu betreten.

Die Bonner Polizei will mit der Veröffentlichung des Vorfalls auch auf das Vorgehen der Taschendiebe hinweisen: Meist arbeiten Taschendiebe im Team. Im Gedränge suchen sie sich ein Opfer aus. Während einer der Diebe versucht an die Wertgegenstände zu kommen, deckt ein Zweiter meistens das Geschehen so ab, dass andere Passanten nicht darauf aufmerksam werden. In der Vorhweihnachtszeit zeigt die Bonner Polizei mit uniformierten und zivilen Streifen auf dem Weihnachtmarkt in Bonn und dem Nikolausmarkt in Bad Godesberg Präsenz.

Die Bonner Polizei weist auch auf ihrer Webseite auf die Taktiken der Taschendiebe hin. Weitere Informationen unter: https://bonn.polizei.nrw/artikel/diese-tricks-sollten-sie-kennen