Handel befragt Passanten

Kunden schätzen in der Bonner Innenstadt unter anderem das Kaufangebot an Bekleidung

Bonn. Das Kölner Institut für Handelsforschung (IFH) befragte bundesweit Passanten nach ihrer Meinung zu den Innenstädten. Die Bonner City schnitt dabei gut ab.

Viel Flair, eine hohe Aufenthaltsqualität und ein gutes Kaufangebot an Bekleidung: Das schätzen Besucher vor allem an der Bonner Innenstadt. Mit einer Gesamtnote von 2,2 schnitt die City bei einer bundesweiten Befragung des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH) im Vergleich zu ähnlich großen Städten mit 200.000 bis 500.000 Einwohnern überdurchschnittlich gut ab.

Die rund 300 Personen, die das IFH mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer (IHK) und des hiesigen Einzelhandelsverbandes (EHV) an einem Donnerstag und einem Samstag im September 2016 in Bonn befragte, bewerteten die Innenstadt zudem deutlich positiver als noch 2014, als die Stadt Bonn als Gesamtnote eine 2,5 erhielt.

Damals wurden allerdings nur 230 Besucher befragt, die obendrein im Durchschnitt zehn Jahre älter waren, erklärte IHK-Geschäftsführer Stephan Wimmers am Dienstag bei der Präsentation der Ergebnisse der Befragung. Ein Drittel der Befragten kamen außerhalb aus Bonn und nutzen für ihren Besuch der Innenstadt vor allem Bus und Bahn.

Insgesamt zeigen sich IHK und Einzelhandelsverband mit dem Ergebnis zufrieden. Aber: "Trotzdem müssen wir weiter dafür Sorge tragen, dass die Attraktivität der Innenstadt und ihre gute Aufenthaltsqualität noch gesteigert wird", sagte Adalbert van den Osten. Der Geschäftsführer des Einzelhandelsverbands hat dabei vor allem die Parkmöglichkeiten im Blick, die die Befragten als einzigen Punkt negativ bewertet hatten. Bei einer Note von 3,5 bestehe eindeutig Nachholbedarf, ist er sich mit Wimmers einig.

Als Grund sehen van der Osten und Wimmers einerseits die Verknappung der Parkplätze in der Innenstadt durch die geschlossenen Markt- und Unigaragen. Doch angesichts der immer noch vorhandenen mehr als 4000 Parkplätze in der City fordern sie vor allem ein "intelligent reagierendes Verkehrs- und Parkleitsystem, das die Autofahrer benutzerfreundlich in die City rein und wieder aus hier herausführt".

Nachholbedarf bestehe der Umfrage zufolge auch beim Angebot an Lebensmitteln in der Innenstadt - trotz des neuen Rewe-Marktes am Friedensplatz. Auch wünschten sich viele Befragten, dass sie online bestellte Waren in den Geschäften der Innenstadt abholen können.