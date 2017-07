Freispruch für Bonner Narkoseärztin 

Bonn. Acht Jahre nach dem Tod einer Patientin blieben vor Gericht Zweifel, ob grobe Behandlungsfehler zum Herzstillstand geführt haben.

Von Ulrike Schödel, 06.07.2017

Mit einem Freispruch vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung endete am Donnerstag vor dem Bonner Amtsgericht der Prozess gegen eine ehemalige Narkoseärztin. Die Erleichterung war der 71-jährigen Medizinerin nach dem Urteil deutlich anzusehen. Mit so einer Entlastung hatte die Angeklagte, die viele Jahre verhandlungsunfähig war, kaum noch gerechnet.

Seit dem Tod einer 78-jährigen Patientin am 12. August 2009, die in einer Godesberger Privatklinik nach einer Schulteroperation starb, musste die Narkoseärztin mit dem schweren Vorwurf leben, erneut für den Tod eines Menschen verantwortlich zu sein. Es war bereits der dritte Fall nach dem Tod eines vierjährigen Kindes im Jahr 1994 und einer 44-jährigen Patientin vor zehn Jahren. In beiden Fällen war die Medizinerin wegen ärztlicher Kunstfehler verurteilt worden, allerdings per Strafbefehl und nur zu Geldstrafen von 7500 sowie 37 500 Euro. Einen öffentlichen Prozess hatte es bislang nicht gegeben.

Vier Verhandlungstage hat sich das Amtsgericht unter Vorsitz von Dirk Hackler für die Aufklärung Zeit genommen. Die Angeklagte hatte im Prozess geschwiegen, aber nach Anhörung von Zeugen und vor allem zweier Gutachter – Rechtsmediziner und Anästhesist – kam das Gericht zum Ergebnis: Einen Behandlungsfehler während der Operation habe es nicht gegeben. Allerdings sei die postoperative Überwachung der Patientin „gründlich falsch“, ja regelrecht „unterirdisch“ gewesen.

Die 78-Jährige kam nach dem Eingriff nicht in einen Aufwachraum, sondern wurde in ihr Zimmer geschoben, wo es keine einzige Apparatur wie EKG, Pulsoximeter, geschweige denn eine Anästhesie-Krankenschwester in der Nähe gab. Nur eine „normale“ Krankenschwester war da, aber die kümmerte sich vor allem „um andere Dinge“.

Alle Viertelstunde schaute sie rein – vorgeschrieben sind alle fünf Minuten –, bis sie entdeckte, dass die Patientin einen Herzstillstand erlitten hatte. „In der Klinik waren Zustände“, so Richter Hackler, „wie es sie in der westlichen Welt gar nicht mehr gibt. Jenseits vom normalen Standard.“ Dennoch könne der Angeklagten nicht nachgewiesen werden, dass die nachoperativen Versäumnisse für den Tod der Patientin verantwortlich, also kausal waren. Da der Todeszeitpunkt in der Viertelstunde, in der sie noch lebend gesehen und dann tot entdeckt wurde, nicht genau zu bestimmen war, wurde zugunsten der Angeklagten angenommen, dass die 78-Jährige erst unmittelbar vor ihrem Auffinden gestorben war.

Mit anderen Worten: Selbst wenn die angeklagte Ärztin daneben gestanden hätte, als der Herzstillstand eintrat, hätte sie die Patientin möglicherweise nicht mehr retten können. „Schicksalhaft “, nannten es Verteidiger Volkmar Mehle wie auch Staatsanwalt Johannes von Depka, die sich schließlich einig waren: Nach dem entlastenden Gutachten hatten sie für Freispruch plädiert. So blieben auch dem Gericht letzte Zweifel – und der Freispruch.