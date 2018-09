Sanierung oder Neubau?

Bonn. Die Stadtverwaltung hat ein Gutachten zur Zukunft der städtischen Theatergebäude vorgestellt. Dabei geht es im Kern um die Frage, ob Opernhaus und Schauspielhaus instand gesetzt oder neu gebaut werden sollten.

Das Fachbüro actori hat sechs verschiedene Varianten zur Zukunft der Bonner Theatergebäude untersucht. Die Ergebnisse des Gutachtens, bei denen es im Kern um die Frage geht, ob Opernhaus und Schauspielhaus (frühere "Kammerspiele") instand gesetzt oder neu gebaut werden sollten, hat die Stadtverwaltung am Donnerstag vorgestellt. Das Gutachten soll nun dem Stadtrat vorgelegt werden sollen. Die Stadtverwaltung schlägt außerdem vor, ein Bürgerbeteiligungsverfahren einzuleiten.

Erstes Fazit der Stadt: Die Neubauvarianten seien nur wenig teurer als die Instandsetzung der bestehenden Gebäude, die am besten mit einer Ersatzspielstätte erfolgen sollte. Allerdings gibt es von actori lediglich grobe Kostenprognosen. Vor allem bei Instandsetzungen besteht ein hohes Risiko, dass die Ausgaben - wie bei der Beethovenhalle - am Ende deutlich höher ausfallen.

Oberbürgermeister Ashok Sridharan machte in einer Pressekonferenz bereits deutlich, dass er sich nur eine Lösung vorstellen könne, bei der das Schauspiel in Bad Godesberg bleibe. "Das ist aber nur meine persönliche Meinung, ich will den Beratungen nicht vorgreifen", erklärte das Stadtoberhaupt.

Rundgang durch die Bonner Oper Foto: Benjamin Westhoff Das Foyer im Erdgeschoss hat bisher weder Rauchmelder noch Sprinkleranlage.

Foto: Benjamin Westhoff Diese Installation über der kleinen Bühne im oberen Foyer besteht aus zahlreichen Glühlampen - die sich nicht dimmen lassen und viel Wärme abstrahlen.

Foto: Benjamin Westhoff Jens Lorenzen, technischer Direktor des Theaters Bonn, führte Kommunalpolitiker durchs Gebäude.

Foto: Benjamin Westhoff Installation über der kleinen Bühne im oberen Foyer: ein Prunkstück mit 800 Glühlampen.

Foto: Benjamin Westhoff Bröckelnder Beton, veraltete Technik, mangelhafter Brandschutz - die Instandsetzung der Oper wird in den kommenden Jahren viele Millionen kosten. Über die Summe lassen sich Stadt und Theater noch nicht aus.

Foto: Benjamin Westhoff Auf der Terrasse wird gewarnt.

Foto: Benjamin Westhoff Diese Tür im Treppenhaus ist weniger sicher, als sie aussieht: Sie ist nicht rauchdicht, obwohl sie zum Rettungsweg nach draußen gehört.

Foto: Benjamin Westhoff Lose Schieferschindeln an der Außenfassade mussten entfernt werden.

Foto: Benjamin Westhoff Bröckelnder Beton: Auch dieser Balkon an der Rheinseite muss saniert werden.

Foto: Benjamin Westhoff Weil Legionellenbefall droht, müssen die Duschen alle paar Wochen mit neuen Spezialköpfen ausgerüstet werden, die Theaterarchitekt André Haese hier zeigt. Das kostet das Theater nach eigenen Angaben rund 40.000 Euro im Jahr.

Foto: Benjamin Westhoff Problemzone oberes Foyer: Die Rauchentlüftung ist dort nicht ausreichend.

Foto: Benjamin Westhoff Der rote Teppich ist ein Risiko - er ist entflammbar.

Foto: Benjamin Westhoff Sieht nett aus, ist aber eine Gefahrenquelle: Die hölzerne Vertäfelung im oberen Foyer ist zu leicht entflammbar.

Foto: Benjamin Westhoff Auch die Wandverkleidung im Saal und der Orchestergraben sollen instand gesetzt werden.

Foto: Benjamin Westhoff Auch die Wandverkleidung im Saal und der Orchestergraben sollen instand gesetzt werden.

Foto: Benjamin Westhoff Die Terrasse über dem Haupteingang: Allein ihre Instandsetzung wird mehr als 400.000 Euro kosten.

Foto: Benjamin Westhoff Dringender Handlungsbedarf bei der Bonner Oper. Das Gebäude weißt inzwischen einige Sicherheitsmängel auf.

Foto: Benjamin Westhoff Teile der maroden Terrasse im ersten Stock wurden notdürftig abgedichtet, damit nicht mehr so viel Wasser ins Gebäude dringt.

Foto: Benjamin Westhoff Die Anlieferungs-Rampe an der Oper: Hier wünscht sich das Theater einen Anbau mit Lastenaufzug.

Foto: Benjamin Westhoff Bizarre Gebilde an der Anlage zur Warmwasseraufbereitung.

Foto: Benjamin Westhoff Einer von zwei Kesseln der Warmwasseranlage ist so verrostet und verkalkt, dass er ersetzt werden muss.

Folgende Szenarien haben die Gutachter beleuchtet:

Instandsetzung und damit Erhalt der etablierten Gebäude des Theaters Bonn bei laufendem Spielbetrieb: 137 Millionen Euro

Instandsetzung mit einer Interimsspielstätte als Ersatzspielstätte: Instandsetzung und damit Erhalt der etablierten Gebäude des Theaters Bonn – Verlagerung des Spielbetriebs während der Baumaßnahmen in eine Interimsspielstätte: 130 Millionen Euro (einschließlich Interimsspielstätte)

Neubau Mehrspartenhaus in Bonn-Bad Godesberg: Zusammenlegung von Oper und Schauspiel am Standort der Stadthalle Bad Godesberg. Neubau einer zeitgemäßen Theaterinfrastruktur inklusive räumlicher Möglichkeit der Tagesnutzung/-öffnung und großzügiger Educationbereich: 151 Millionen Euro

Neubau Opernhaus mit Interimsspielstätte: Neubau eines Einspartenhauses am Standort der jetzigen Oper. Möglichkeit der Tagesnutzung/-öffnung und großzügige Educationbereich durch zeitgemäße Theaterinfrastruktur. Instandsetzung des Schauspielhauses in Bad Godesberg: 161 Millionen Euro (einschließlich Interimsspielstätte)

Neubau Mehrspartenhaus mit Interimsspielstätte: Zusammenlegung der Sparten Oper und Schauspiel am Standort der jetzigen Oper. Neubau einer zeitgemäßen Theaterinfrastruktur inklusive räumlicher Möglichkeit der Tagesnutzung/-öffnung und großzügiger Educationbereich: 169 Millionen Euro (einschließlich Interimsspielstätte)

„Beethoven-Campus“: Neubau eines Mehrspartenhauses auf der Freifläche vor der Beethovenhalle. Der Neubau beherbergt nicht nur Oper und Schauspiel, sondern auch weitere Partner und Akteure aus Bonns Kulturszene. Zeitgemäße Theaterinfrastruktur mit Möglichkeit der Tagesnutzung/-öffnung sowie großzügiger Educationbereich: 149 Millionen Euro. Dieses Szenario ist die preisgünstigste Neubauvariante, allerdings gibt es mit Urheberrechts- und Denkmalschutzfragen hohe Risiken.

Das geringste Risiko stellt laut Stadtverwaltung das Szenario 4 dar (Einspartenhaus am jetzigen Standort der Oper). Es ist aber teurer als die Neubauvarianten 3 (Mehrspartenhaus an Stelle Stadthalle Bad Godesberg) und 6 („Beethoven-Campus“).