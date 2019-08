Vermutlich Waschmittel eingefüllt

Die Feuerwehr rückte mit einem Einsatzfahrzeug an, um den Schaum am Kaiserbrunnen wieder zu entfernen.

Großflächig hat sich am Mittwoch Schaum am Kaiserbrunnen ausgebreitet.

Irrer Effekt: Der Brunnen am Kaiserplatz ist am Mittwoch mit Schaum vollgelaufen.

Bonn. Der weiße Schaumteppich auf dem Kaiserplatz in der Bonner Innenstadt ist laut Andrea Schulte vom Presseamt der Stadt mutmaßlich das Ergebnis einer Straftat.

Von Eric Sommer, 28.08.2019

Unbekannte hatten am Mittwochvormittag vermutlich Waschmittel in den Brunnen geschüttet. Um die Schaumbildung zu stoppen, hat eine Streife der Wache GABI die Pumpe abgestellt. Die Feuerwehr wiederum hat mit Hilfe von zwei Stahlrohren den etwa 20 Zentimeter hohen Schaum von den Geh- und Verkehrswegen gespritzt und in die Kanalisation geleitet. Dem Presseamt zufolge werden die Reinigungskosten geschätzt 1500 Euro betragen.