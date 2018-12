Auch Spendengelder gestohlen

Bonn. Laptops, Bargeld und Spendengelder haben Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag bei der Lebenshilfe an der Kessenicher Straße in Bonn erbeutet. Der Einbruch trifft die Organisation zum Jahresende besonders hart.

Bei einem Einbruch in der Bonner Lebenshilfe haben Unbekannte mehr als 20 Laptops sowie Bargeld - darunter auch Spendengelder - mitgenommen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stiegen sie durch Fenster im Erdgeschoss in das Verwaltungsgebäude an der Kessenicher Straße ein. Eine Alarmanlage, die nach einem Einbruch im Februar 2016 installiert worden war, schlug nicht an. Offenbar durchwühlten die Täter binnen weniger Minuten die Räume im Erdgeschoss sowie den ersten beiden Stockwerken. Dabei brachen sie auch abgeschlossene Türen auf.

„Dieser Einbruch trifft uns hart“, sagt Geschäftsführer Andreas Kimpel. „Die fehlenden Laptops bedeuten einen großen Wertverlust und sie verzögern die Arbeit in einer Zeit, in der zum Jahresende besonders intensiv gearbeitet wird.“ Zudem muss der Verein den Verlust von Bargeld und vor allem von Spenden verkraften. „In der Adventszeit waren durch Sammel- und Verkaufsaktionen viele Barspenden eingegangen, die wir jetzt nicht mehr für unsere Betreuten haben“, so Kimpel. Diese würden wahrscheinlich auch nicht durch die Versicherung ersetzt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0228/150 zu melden.