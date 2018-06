Großer Andrang in der Villa Hammerschmidt

Bonn. Lange Schlangen am Sonntagmorgen in der Villa Hammerschmidt. Der Bundespräsident lädt zum Tag der offenen Tür.

Lange Schlangen vor dem Tor der Villa Hammerschmidt und im Park vor der Villa selbst. Der Andrang zum Tag der Offenen Tür ist groß! Der städtische Gästeführer Ernst Porschen unterhält die Wartenden mit der Geschichte des prachtvollen Gebäudes mit Traumblick zum Rhein. „Formal ist es der zweite Amtssitz des Bundespräsidenten, aber wir Bonner sprechen vom Bonner Amtssitz“, sagt er zur Heiterkeit der Besucher. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt für diesen Sonntag von 11 bis 18 Uhr zu einem Besuch in der Villa Hammerschmidt ein. Anlässlich des Tags der Offenen Tür können Bürger nicht nur den Bonner Amtssitz des Bundespräsidenten, sondern auch das in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene ehemalige Bundeskanzleramt besichtigen, in dem heute das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zu Hause ist .

Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender werden ihre Gäste um 12.45 Uhr willkommen heißen. Nach einem Rundgang durch den Park lädt Elke Büdenbender gegen 13.30 Uhr auf der Bühne zu einer Lesung mit dem Fernsehmoderator und Arzt Eckart von Hirschhausen ein.

Um 15 Uhr stehen Steinmeier und seine Frau auf der Bühne den Bürgern Rede und Antwort.

Im Park präsentieren sich anlässlich des 200. Geburtstages der Bonner Universität deutsche und internationale Wissenschaftseinrichtungen. Neben der Universität bieten die Studienstiftung des deutschen Volkes, die Universität der Vereinten Nationen und das Bonn International Center for Conversion (BICC) Aktionen zum Mitmachen und Ausprobieren.

Die Gäste können sich unter anderem über Nahrungsmittel der Zukunft, effiziente Mobilität, Gesundheits-, Natur- und Umweltthemen sowie über die Arbeit des Bundespräsidenten informieren. Beamte des Bundeskriminalamts (BKA) stellen die vielfältigen Tätigkeiten vor. Auch die Bundespolizei bietet Einblicke in ihre Arbeit und bringt dafür einen Polizeihubschrauber mit.

Die Stadt Bonn stellt im Park ihre neue Stadtmarketing-Kampagne vor. So sind alle Besucher eingeladen, den Slogan "Bonn ist Beethoven. Weil..." mit eigenen Ideen zu vervollständigen. Außerdem können sie sich am Stand der Stadt kostenfrei vor einer Bonner Stadtansicht fotografieren lassen.

Auf zwei Bühnen - im Park der Villa Hammerschmidt und am BMZ - gibt es ein Unterhaltungsprogramm mit Musik, Tanz, Theater und Gesprächen. Highlights sind die Auftritte des Jazzchors der Bonner Universität (13 Uhr) und von Querbeat (17 Uhr). Daneben gibt es Latin, Soul, Funk und Weltmusik.

Gästeführer der Stadt bieten zudem gruppenweise begleitete Rundgänge durch die Villa Hammerschmidt an. Zu sehen sind unter anderem Staatsgeschenke an die Bundespräsidenten sowie Orden. Auch die historischen Räume im BMZ, das Kanzlerarbeitszimmer und der Kabinettssaal, sind geöffnet.

Der Zugang zur Villa Hammerschmidt und zum BMZ befindet sich für die Besucher an der Adenauerallee 135. Am Einlass werden Personen- und Taschenkontrollen durchgeführt. Mit Wartezeiten ist zu rechnen. Es wird darum gebeten, keine großen Gepäckstücke mitzubringen. Außerdem dürfen keine Glasflaschen, sondern nur Plastikflaschen mit bis zu einem halben Liter Inhalt mit auf das Gelände genommen werden. Letzter Einlass ist um 17.30 Uhr. Sollte wegen des Konzerts von Querbeat um 17 Uhr der Besucherandrang zu groß sein, ist es möglich, dass die Zugänge aus Sicherheitsgründen bereits früher geschlossen werden.

Weitere Informationen und das komplette Programm zum Download auf www.bonn.de/@offene-tuer