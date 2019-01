Verkehrschaos und lange Schlangen

Die dritte Staffel von "Babylon Berlin" wird von November 2018 bis Anfang Mai 2019 in Berlin und Umgebung sowie in NRW gedreht. Die Folgen sollen Ende 2019 auf Sky und dann im Herbst 2020 im Ersten ausgestrahlt werden. Die ersten zwei Staffeln erfuhren bereits eine weltweit positive Resonanz, wurden in 100 Länder verkauft und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem Deutschen Fernsehpreis, dem Bambi und dem Grimme-Preis.