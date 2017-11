Täter weiter auf der Flucht

In dieses Restaurant am Remigiusplatz hatte sich der Verletzte geflüchtet.

Bonn. Bei einer Schussabgabe in der Bonner Innenstadt ist am Samstagabend gegen 21.25 Uhr ein 18-Jähriger verletzt worden. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

Von Michael Wrobel , Ulrich Felsmann, Alf Kaufmann, 26.11.2017

Nach ersten Informationen war der Schussabgabe am Stockentor bei der Bonner Uni ein handfester Streit zwischen dem Verletzten und dem Schützen vorausgegangen. Dann hatte Letzterer plötzlich eine Schreckschusswaffe gezogen und mehrere Schüsse abgefeuert.

Der 18-Jährige wurde dabei oder bei der Schlägerei zuvor an der Schulter verletzt. Er flüchtete anschließend in ein Restaurant am Remigiusplatz. Dortige Gäste verständigten sofort den Rettungsdienst sowie die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen ausrückte. Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei war zunächst von einer Schießerei ausgegangen und konnte nicht ausschließen, dass womöglich mehrere Täter beteiligt waren. Sie rückte daher mit einem Großaufgebot zum Tatort aus.

Beamte mit Maschinenpistolen sicherten Tatort

Der Schütze konnte unerkannt zu Fuß flüchten. Er wird von der Polizei gesucht. Beamte mit Maschinenpistolen sicherten zunächst den Bereich neben dem Uni-Gebäude ab, da erst nicht klar war, ob sich der Schütze noch in der Nähe aufhielt.

Experten der Spurensicherung stellten nach der Tat mehrere Patronenhülsen sicher. Beamte befragten zudem mehrere Zeugen. Die Sperrung rund um den Tatort wurde gegen 22.50 Uhr wieder aufgehoben, da laut Polizei keine Gefahr mehr bestand.

Der Täter befindet sich weiterhin auf der Flucht, wie die Polizei Bonn dem General Anzeiger am Sonntagmorgen mitteilte. Die Ermittlungen dauern an.