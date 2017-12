U-Bahn-Station teilweise evakuiert

Bonn. Die Feuerwehr ist zu einem Einsatz in der U-Bahn-Station Hauptbahnhof ausgerückt. Teile des U-Bahnhofs wurden evakuiert. Busse und Bahnen fahren dort nur eingeschränkt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.12.2017

Die Feuerwehr ist am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr zu einem Einsatz an der Thomas-Mann-Straße ausgerückt. In der U-Bahn-Station Hauptbahnhof sollen laut Feuerwehr Dehnungsfugen in einem Technikraum gebrannt haben. Teile der U-Bahn-Station Hauptbahnhof wurden nach Angaben der Feuerwehr evakuiert. Vor Ort waren etwa Hundert Rettungskräfte und Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz.

Der betroffene Technikraum befindet sich laut Feuerwehr am Bonner Loch und damit am anderen Ende des U-Bahnhofs. Ausgelöst habe aber eine Brandmeldeanlage an der Thomas-Mann-Straße. Deshalb habe die Feuerwehr zunächst nach dem Brandherd suchen müssen und sei mit einem Großaufgebot angerückt. Das Feuer sei inzwischen unter Kontrolle.

***SWB-Info*** Feuerwehreinsatz Thomas-Mann-Straße, Linien 61 und 62 sind getrennt. (20:18) — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) 19. Dezember 2017

Der Feuerwehreinsatz hat erhebliche Auswirkungen auf den Bus- und Bahnverkehr. Laut den Stadtwerken verkehren keine U-Bahnen über die Gleise 1 und 3. Alle Fahrten finden über Gleis 2 und 4 statt. Der Feuerwehreinsatz hat aber auch Auswirkungen auf den oberirdischen öffentlichen Nahverkehr. Betroffen sind laut Meldung der Stadtwerke die Linien 61 und 62.Demnach fahren die Bahnen von Dottendorf kommend bis Poppelsdorfer Allee und zurück. Die Linie 61 von Auerberg kommend fährt ab Wilhelmsplatz nach Beuel und zurück. Die Linie 62 von Oberkassel kommend fährt ab dem Bertha-von-Suttner-Platz weiter Richtung LVR-Klinik und zurück.

Die Busse fahren wegen der Sperrung der Thomas-Mann-Straße zudem die Ersatzhaltestelle auf der Rabinstraße an und die Linien 602/604/605 Richtung Bonner Norden könnten die Haltestelle Friedensplatz nicht bedienen.

Am Bonner Hauptbahnhof war es bereits am vergangenen Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Im U-Bahn-Tunnel hatte es um kurz nach halb 10 vom Toiletten-Bereich ausgehend eine Rauchentwicklung gegeben. Der Brand war mit einem einfachen Feuerlöscher gelöscht worden. Ob der Brand am Dienstag damit in Zusammenhang steht, war am Abend nicht zu erfahren.

Weitere Berichterstattung folgt.