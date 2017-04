Feuerwehr in Bonn

Bonn. Die Feuerwehr ist am frühen Sonntagmorgen zu einem Großeinsatz in die Nordstadt ausgerückt. Verletzt wurde bei dem Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Vorgebirgsstraße niemand.

Von Jens Kleinert, 30.04.2017

Den Einsatzbefehl hatte die Feuerwehr gegen 5.30 Uhr erhalten. Von einem gegenüberliegenden Gebäude aus hatten Zeugen Rauch über dem fünfstöckigen Eckhaus aufsteigen sehen. Die Einsatzkräfte brachten zwei Drehleitern sowie weitere Fahrzeuge im Kreuzungsbereich Vorgebirgsstraße/Kaiser-Karl-Ring in Stellung und gingen über den Hauseingang zur Erkundung vor.

Für die rund 15 Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befanden, sei es wegen der starken Verrauchung des Flurs sicherer gewesen, in den Wohnungen zu verbleiben, so Basten. Die Feuerwehr habe sie deshalb nicht ins Freie gebracht. Über die vor den Fenstern positionieren Drehleitern hielten die Wehrleute während der Löscharbeiten den Kontakt zu ihnen.

Wie Einsatzleiter Heiko Basten an Ort und Stelle berichtete, hatten Gegenstände im Treppenraum des Gebäudes, in dem sich unter anderem das Restaurant "Tuscolo" befindet, gebrannt. Ein Sprecher der Polizeieinsatzleitstelle teilte auf Anfrage mit, dass das Feuer seinen Ursprung nach ersten Erkenntnissen im Bereich eines Wäscheständers nahm, der im Flur abgestellt war.

Den Einsatz konnte die Feuerwehr gegen sieben Uhr beenden. Laut Basten blieb das Feuer auf die Gegenstände beschränkt.

Die Polizei hat nach eigener Auskunft die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.