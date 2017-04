Herrenlose Tasche in Bonn

Bonn. Eine herrenlose Tasche am Bonner Zentralbusbahnhof hat am Sonntagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Von Jens Kleinert, 30.04.2017

Ein Sprengstoffexperte, der die verdächtige Tasche mit einem Roboter untersuchte, gab schließlich kurz vor 21 Uhr Entwarnung: In der Tasche befand sich der Polizei zufolge lediglich eine Getränkeflasche, ein leerer Kulturbeutel und Bekleidung. Rückschlüsse auf den Besitzer konnte die Polizei am Abend noch nicht ziehen.

Gegen 17 Uhr war die braune Tasche auf einer Sitzbank am Bussteig A 3 entdeckt worden, so ein Polizeisprecher. Da es an dieser Stelle keine Videokameras gebe, habe der Bereich weiträumig abgesperrt werden müssen.

Foto: Jens Kleinert Die Polizei hat den Bereich um die schwarze Tasche auf der Bank abgesperrt.



Die Polizei alarmierte umgehend den Sprengstoffexperten, um die Tasche zu untersuchen. Aufgrund der Sperrungen, die zwischendurch für kurze Zeit teilweise wieder aufgehoben worden waren, konnten die Busse den Bahnhof nicht anfahren. Sie wurden umgeleitet. Dank des Sonntagsfahrplans kam es SWB-Sprecher Michael Henseler zufolge allerdings nicht zu dramatischen Verspätungen auf den Buslinien.