Italienisches Essen in Bonn-Endenich

Endenich. Bei der großen Spaghetti-Sause im Endenicher Jugendzentrum hat es den 200 Gästen nicht nur gut geschmeckt. Es kamen dabei auch 1100 Euro für den Verein Sterntaler zusammen.

Von Matthias Lorenz, 05.05.2019

Es war alles angerichtet für ein großes Festmahl: 25 Kilogramm Spaghetti, dazu Lachs und vier verschiedene Soßen, außerdem Eis und selbst gebackene Waffeln als Nachtisch. Zum dritten Mal hat das Kinder- und Jugendzentrum JAP am Samstagnachmittag die Spaghetti-Sause unter dem Motto „Wir kochen – Sie spenden“ ausgerichtet. Der Erlös von rund 1100 Euro geht an den Verein Sterntaler.

Um die Herstellung der Speisen hatte sich einer der Kochkurse des Jugendzentrums mit gekümmert. „Das Ziel lautet: Spaß am Kochen“, erklärte Martin Dillschneider, der mit einer Freundin einen solchen Lehrgang im Jugendzentrum leitet. Als Jugendlicher hatte er selbst schon an Kochkursen im Endenicher JAP teilgenommen. „Das hat mir immer Spaß gemacht.“ So entschied er sich, selbst Kurse zu geben.

Den Kindern und Jugendlichen werden einfache Gerichte beigebracht, zum Beispiel Nudeln mit Tomatensoße. „Sie sollen ja zu Hause auch mal etwas nachkochen können“, so Dillschneider. Auch lernen die Teilnehmer, welche verschiedenen Küchengeräte es gibt und wie sie einzusetzen sind. Zur Spaghetti-Sause steuerte der Kochkurs die Tomatensoße und eine weitere vegetarische Gemüsesoße bei.

Kochen hat im Jugendzentrum eine lange Tradition. „Wir bieten seit Jahren durchgängig Kurse an“, sagte Petra Lücking-Cickovic, Leiterin des JAP. Das Angebot passe gut ins Konzept, schließlich handele es sich um eine gesellige Angelegenheit.

„Man muss zusammen etwas für die Gemeinschaft herstellen, der Einzelne kann sich nicht in den Vordergrund stellen“, so Lücking-Cickovic. Das kann Heike bestätigen, die mit ihrer Familie zum Spaghetti-Essen gekommen war und zu Jugendzeiten selbst das Zentrum besucht hat. Ihr schmeckte es. Außerdem gefiel es ihr, dass alles für einen guten Zwecke war.

„Wir wollten Sterntaler auch mal etwas zurückgeben“, meinte Lücking-Cickovic. Schließlich unterstützt der Verein das Jugendzentrum seit vielen Jahren nicht nur bei der Anschaffung von Speisen und Getränken. Auch finanziert Sterntaler die JAP-Schwimmgruppe: Für den Kurs, der sich an Kinder und Jugendliche richtet, die noch unsicher im Schwimmen sind, werden insgesamt drei Honorarkräfte benötigt. Auch deswegen hoffte man im Jugendzentrum auf zahlreiche Gäste zur Spaghetti-Sause. 200 waren es am Ende, die alles aufaßen. Auch die letzten Waffeln, für die extra noch Teig nachgemacht werden mussten.

Mehr zum Jugendzentrum auf jap-bonn.de