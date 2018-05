Bonn.

Von Stefan Knopp, 11.05.2018

Für den guten Zweck hatten sich die Besucher des Varieté-Theaters GOP in Bonn am Freitagabend in Schale geschmissen.

221 Damen und Herren in eleganter Abendgarderobe fuhren vor, um die gemeinnützige Initiative Beta Humanitarian Help zu unterstützen. Sie wurde 2013 von Daniel Sattler gegründet. Der Plastische Chirurg an der Bonner Beta Klinik reist mit Kollegen jedes Jahr in Entwicklungsländer, um ehrenamtlich Menschen zu operieren, die sich diese Behandlung nie leisten könnten.

Mit der Gala, die der Verein Pro Baskets organisierte, wurde einiges an Geld dafür gesammelt. Unter anderem versteigerte Künstler Horst Kordes, einer der letzten Schüler von Hundertwasser, ein Gemälde. Das Publikum wurde beim Vier-Gänge-Menü mit Musik, Poetry Slam und Kabarett sowie den Cheerleaders der Telekom Baskets unterhalten. In der Montagsausgabe des Bonner GA gibt es einen ausführlichen Bericht.