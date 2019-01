Was Mediziner jetzt empfehlen

Bonn. Die Zahl der Grippekranken in Bonn ist noch recht niedrig, Gesundheitsamt und Mediziner gehen aber davon aus, dass sie schon bald ansteigen wird. Bald soll es wieder genug Impfstoff geben.

Noch ist die Zahl der Grippeerkrankten in Bonn relativ niedrig. Dem Bonner Gesundheitsamt sind neun Fälle in den ersten drei Kalenderwochen bekannt, im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum bereits 33 Fälle. Dennoch sehen sowohl das Gesundheitsamt als auch Chiravat Udomkaewkanjana, Oberarzt der Inneren Medizin am Waldkrankenhaus, Anzeichen dafür, dass die Grippewelle „gerade ins Rollen kommt“.

Derzeit würden im Waldrankenhaus drei Erkrankte behandelt. Das Bonner Uniklinikum weist darauf hin, dass die Grippe 2018 vor allem im Februar aufkam, die Hochzeit also noch kommen könne. Auf dem Venusberg werde derzeit täglich ein Fall von Grippe nach entsprechenden Labortests bestätigt. Ein Patient müsse auf der Intensivstation betreut werden, sagte Anna-Maria Eis-Hübinger, Leiterin der Diagnostik am Institut für Virologie der Uniklinik.

Imfpung für Risikogruppen empfohlen

Das Gesundheitsamt empfiehlt trotz fortgeschrittener Jahreszeit gerade für Risikogruppen wie Senioren, chronisch Kranke und Immungeschwächte, eine Impfung, die je nach Altersgruppe bei 40 bis 80 Prozent der Geimpften wirkt. Voraussichtlich ab der nächsten Woche stünden deutschlandweit wieder 79.000 Einzeldosen Vaxigrip Tetra zur Verfügung, nachdem es in den vergangenen Monaten viele Engpässe bei der Versorgung gegeben hatte. Das gehe aus einer aktuellen Meldung der Ärzte-Zeitung Online hervor.

Diese bewährten Hausmittel helfen gegen Grippe Foto: Maurizio Gambarini Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber und Co. Gerade in der kalten Jahreszeit kommt es vermehrt zu Grippeerkrankungen. Wir haben Tipps gesammelt mit denen Sie schnell wieder gesund werden:

Foto: Jens Kalaene/dpa-tmn/dpa 1. Dem Körper Ruhe und Erholung gönnen. Das heißt: hinlegen, Handy weg und versuchen zu schlafen. Stress und Problemen einfach aus dem Weg gehen, dafür ist nach der Erkrankung noch genug Zeit.

Foto: DPA 2. Ein entspannendes Erkältungsbad nehmen. Gegen Gliederschmerzen ist ein solches Bad sehr hilfreich und die Bakterien werden einfach ausgeschwitzt. Bei Fieber muss jedoch auf ein heißes Bad verzichtet werden.

Foto: DPA 3. Eine Dampfinhalation mit Kräutern oder ätherischen Ölen. Nase und Atemwege werden durch den heißen Dampf befreit und das Atmen fällt wieder leichter.

Foto: Andreas Gebert 4. Kalte Wadenwickel gegen Fieber. Sie entziehen dem Körper Wärme und können das Fieber leicht senken. Begleitende Symptome wie Kopfschmerzen werden dadurch ebenfalls bekämpft.

Foto: Ursula Düren 5. Eiswürfel lutschen. Die Kälte hilft gegen Entzündungen im Rachenraum. Die Eiswürfel durch Speiseeis zu ersetzen ist aufgrund der Milch und dem Zucker krankheitsfördernd und ein häufiger Fehler.

Foto: Ole Spata 6. Viel Tee trinken. Sorten wie Kamille oder Lavendel wirken entzündungshemmend. Außerdem verliert der Körper durch das Schwitzen und das Fieber viel Wasser, weshalb man die verlorene Flüssigkeit wieder aufnehmen sollte.

Foto: DPA 7. Hühnersuppe. Die frische Zubereitung der Gemüsesorten und des Hühnchens wirken in der heißen Suppe antibakteriell. Daher eine perfekte Mahlzeit bei einer Grippeerkrankung.

Foto: Jens Kalaene/dpa 8. Früchte und Gemüse essen. Auch wenn noch nicht nachgewiesen wurde, dass Vitamine gegen Erkrankungen helfen, schaden tun sie dem Körper nie. Außerdem liefern Vitamine zusätzliche Energie, die man im kranken Zustand immer gebrauchen kann.

Foto: Karolin Krämer 9. Zwiebelsaft mit Honig selbst zubereiten. Einfach eine Zwiebel klein schneiden und zwei Löffel Honig dazutun. Ein paar Stunden ziehenlassen, dann können täglich ein oder zwei Löffel genommen werden. Perfekt gegen Husten und Halsschmerzen.

Die Impfstoffe können Patienten über Ärzte beziehen, allerdings sei es sinnvoll, zuvor anzurufen und abzuklären, ob sie vorrätig sind. Aus seiner bisherigen Erfahrung, sagte Oberarzt Udomkaewkanjana, würde der aktuell übliche Vierfach-Impfstoff gut anschlagen. Auch das Robert-Koch-Institut hat in Studien belegt, dass Influenzaerkrankungen bei geimpften Personen deutlich weniger negative Auswirkungen haben als bei Nicht-Geimpften.

„Zudem sollte man auf eine ausreichende Händehygiene achten und Abstand von stark erkälteten Menschen halten“, erklärte Udomkaewkanjana. „Daneben sollte man Menschen, die an Atemwegserkrankungen leiden, nicht zu nahe kommen. Außerdem kann man versuchen, größere Menschenansammlungen zu meiden“, erklärte Eis-Hübinger.