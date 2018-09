Wirt kann Feuer selbst löschen

Bonn. Durch sein schnelles Eingreifen hat ein Wirt bei einem Brand in seinem Grillrestaurant vermutlich Schlimmeres verhindert. Am Samstagabend war ein Feuer in der Küche des Restaurants am Erzbergerufer in Bonn ausgebrochen.

Von Michael Wrobel, 16.09.2018

Während des Gastronomiebetriebes war es laut Polizeibericht gegen 23 Uhr im Bereich des Grillkamins zu einer Stichflammenbildung gekommen. Dabei schlugen die Flammen bis in die Filteranlage des Abluftkamins hinein.

Der Restaurantbetreiber schaffte es zwar, die Flammen zu löschen, zog sich dabei jedoch eine Rauchgasvergiftung zu und musste durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt und ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Gäste und Servicepersonal konnten das Restaurant rechtzeitig verlassen und sich unverletzt ins Freie retten.

Die alarmierte Feuerwehr konnte sich auf Nachlöscharbeiten beschränken. Die Einsatzkräfte demontierten zudem die Filteranlage, um innenliegende Teile der Anlage mit der Wärmebildkamera auf Glutnester zu kontrollieren. Zur Kontrolle des Kamins von außen wurde auf der Gebäuderückseite eine Drehleiter in Stellung gebracht.

Wohnungen mussten evakuiert werden

Zeitgleich musste die Evakuierung aller Hausbewohner eingeleitet werden, weil Brandrauch in mindestens zwei über dem Restaurant befindlichen Wohnung eingedrungen war.

Die Feuerwehrkräfte setzten eine Hochleistungslüfter ein, um die Wohnungen wieder rauchfrei zu machen. So konnten die Bewohner nach kurzer Zeit wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der Einsatz war gegen 0.20 Uhr beendet. Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheit Bonn Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Bonn, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes.