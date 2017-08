Festival in Bonn

Bonn. Gute Nachricht für alle Besucher des Green Juice Festivals: Nach der wetterbedingten Absage des Starts am Freitag kann es heute nun endlich in Bonn losgehen. Das Festivalgelände wurde freigegeben.

Von Thomas Kölsch und Michael Wrobel, 19.08.2017

Es war Punkt 10 Uhr, als die von den Fans lang ersehnte Meldung endlich kam: "Das Gelände ist fit - wir können planmäßig starten!" Nach dem wegen einer völlig durchnässten und verschlammten Wiese abgesagten Start am Freitag geht das Green Juice Festival nun planmäßig los.

Nach Rücksprache mit den Behörden ist das Gelände freigegeben, so dass dem zehnten Geburtstag des beliebten Festivals in Beuel-Vilich ab 11.30 Uhr nichts mehr im Wege steht. Mit Kiesel- und Lavasteinen, Bodenplatten und anderen Maßnahmen haben die Veranstalter das Grün vor der Bühne hergerichtet – dennoch sind Gummistiefel oder zumindest ordentliches Schuhwerk für den Besuch angeraten.

Acht Bands stehen an diesem Tag auf der Bühne, als Headliner wird Madsen um 21.40 Uhr auftreten. Nach Aussage der Veranstalter haben Gäste mit einem Ticket für Freitag freien Eintritt, außerdem gibt es Karten für 25 Euro an der Tageskasse.

Neben Madsen stehen Itchy, Smile And Burn, Le Fly | St. Pauli Tanzmusik, Alex Mofa Gang, Emma6, Betamensch und Millennia auf der Bühne.

Start war am Freitag in Wasser gefallen

Dauerregen hatte am Freitag die Wiese auf dem Festivalgelände in einen matschigen See verwandelt, den auch das Technische Hilfswerk mit mehreren Pumpen nicht rechtzeitig in den Griff bekam. Zunächst hatten die Organisatoren noch gehofft, lediglich mit zwei Stunden Verspätung starten zu können, gegen 15 Uhr entschieden sie dann aber zusammen mit Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt, kein Risiko einzugehen.

„Die Beschaffenheit des Geländes lässt einfach keinen sicheren Festivalbetrieb zu“, erklärte Pressesprecher Johannes Klockenbring. „Wir kommen mit Fahrzeugen nicht aufs Gelände, sodass also weder die Bands ihr Equipment noch Händler ihre Waren zu den Imbiss- und Getränkebuden bringen können. Und wenn einem Besucher was passiert und der Notarztwagen im Schlamm stecken bleibt, wäre das erst recht eine Katastrophe.“ Auch Gerd Mainzer, Leiter der Polizeiwache Ramersdorf, verwies auf den Sicherheitsaspekt: „Bei den herrschenden Bedingungen wäre eine Freigabe des Geländes für mehrere Tausend Besucher einfach zu riskant.

Fans enttäuscht

Die Absage am Freitag hatte auch die Fans hart getroffen, zumal für manche der Freitag ohnehin spannender gewesen wäre als der Samstag. Nichts gegen Madsen, die schon länger auf der Wunschliste des Veranstalterteams stehen, aber was etwa „Blackout Problems“ oder die Punk-Durchstarter „Adam Angst“ auf die Bühne hätten bringen können. Und auch „Royal Republic“, die eigentlich als Headliner auftreten sollten, galten als Publikumsmagnet. Auf Facebook erzählte etwa eine junge Frau aus England, dass sie nur für dieses Konzert nach Bonn gekommen sei – andere sind für das Green Juice Festival immerhin extra aus Leipzig oder Berlin angereist.

Auftritte der Bands vom Freitag nicht verschieben

„Leider sind wir am Samstag schon so dicht getaktet, dass wir die Auftritte der Bands vom Freitag nicht verschieben können“, sagte Klockenbring dazu. Immerhin konnten „Adam Angst“, „Blackout Problems“ und „The Nosebreakers“ für Kurzauftritte bei der After-Show-Party im Brückenforum am selben Abend gewonnen werden. „Und wer ein Freitagsticket hat, darf damit auch am Samstag kommen“, so Klockenbring.

Ob und wie Tickets zurückerstattet werden, werde noch geklärt. Rechtlich besteht laut AGB bei einer Absage „durch behördliche Anweisung oder aus Gründen höherer Gewalt“ kein Anspruch auf Erstattung. Den Veranstaltern wird jedenfalls kein größerer Schaden entstehen: Sie haben haben eine Ausfallversicherung.

Aber es gab auch gute Neuigkeiten. In einem Facebook-Post gaben die Veranstalter des Festivals bekannt, dass die After-Show-Party des Festivals im Brückenforum bereits um 19 Uhr beginnen konnte. Ursprünglich sollte die Feier erst ab 23 Uhr stattfinden. Besucher mit Festivaltickets kamen umsonst rein. Auch um Special-Guests haben sich die Veranstalter bemüht: Adam Angst, Blackout Problems und The Nosebreakers traten auf der Party auf.