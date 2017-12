Festival in Bonn

Green Juice Festival 2017 - so soll es auch nächstes Jahr wieder in Vilich aussehen.

NEU-VILICH. Die Veranstalter des Green Juice Festivals in Neu-Vilich haben bekanntgegeben, dass das Festival auch 2018 stattfinden wird. Die Fans dürfen sich im Netz Bands wünschen.

Von Felix Schröder, 04.12.2017

Die Veranstalter des Green Juice Festivals in Neu-Vilich haben bestätigt, dass es auch 2018 stattfinden wird. Wie berichtet, stand es nach dem ernüchternden Jahr, das durch Regenchaos und ausbleibende Besucherzahlen gekennzeichnet war, lange auf der Kippe. Aber sie wollten erst die große »Wir-haben-es-geschafft-Glocke« läuten, wenn wirklich alles zu 100 Prozent in trockenen Tüchern ist, sagte Pressesprecher Johannes Klockenbring. Das Festival findet am 17. und 18. August statt. Zurzeit führen sie Gespräche mit Sponsoren und Partnern.

Wie gewohnt soll das Festival in Neu-Vilich stattfinden. „Auf jeden Fall werden wir an gewohnter Stelle sein. Der kleine Park auf dem Gelände macht unter anderem die besondere Atmosphäre aus“, sagt Klockenbring.

Im diesem Jahr stand das Festival auf der Kippe – und das auch noch zum zehnjährigen Bestehen des Festivals. Freitag regnete es stark, doch anstatt die Veranstaltung abzusagen, verlegte ein Teil des Teams einige Konzerte kurzerhand ins trockene Innere des Brückenforums, während der andere Teil des Lavasteine und Bodenplatten verlegte, um zumindest das matschige Gelände für den Samstag zu präparieren. Zwar blieb es eine Party im Schlamm, doch viele Besucher hielt das nicht ab, trotzdem ausgelassen zu feiern.

Mitte Oktober sagte Organisator Julian Reininger gegenüber dem GA, dass an der Wiese auf dem Festivalgelände ein Schaden von 10.000 Euro entstanden sei. Auch die Besucherzahlen waren im Gegensatz zum Vorjahr von 7200 auf 5500 geschrumpft. „Insgesamt ist ein Schaden von knapp 100.000 Euro entstanden, von dem jedoch ein guter Teil über unsere Versicherungen kompensiert werden konnte“, so Klockenbring,. „Einen deutlich fünfstelligen Betrag haben wir als negatives Startkapital trotzdem für 2018 mitnehmen müssen.“ Der Pressesprecher zeigte sich aber zuversichtlich, diesen Schaden mit Unterstützern des Festivals zu stemmen.

Foto: Thomas Kölsch Trotz Matsch und mäßigem Wetter waren die Besucher beim Green Juice bester Laune.

Auf ihrer Webseite und Facebook baten die Veranstalter das Publikum, seine Lieblingsbands fürs kommende Jahr zu benennen. Wenn es nach den Fans geht, sollen Kraftklub, Sportfreunde Stiller, die Ärzte oder die Toten Hosen auftreten. Viele Bands passen allerdings nicht in das Budget– zu teuer. Johannes Klockenbring kann die Wünsche der Fans verstehen, sagt aber: „Man kann auch nicht von jedem tiefe Kenntnisse in die finanzielle Seite der Musikszene voraussetzen.“ Die Organisatoren sind aber dankbar für Anregungen. So wisse man, in welche musikalische Richtung es gehen soll.

So gibt es nun schon eine lange Liste mit möglichen Bands. „Wir haben noch mal die Genre-Schwerpunkte für die zwei Festivaltage geschärft, die uns auf anderen Festivals und Konzerten sowie durch Wünsche unserer Besucher begegnet sind.“ Anschließend bauten sie Varianten des Programms, in denen die jeweiligen Gruppe harmonieren und – auch nicht zu vernachlässigen – ins Budget passen. Anfang Dezember wollen die Organisatoren voraussichtlich die ersten Bands ankündigen.